再闖「萬一」關？國家隊軋外資秀 520行情上檔？

台股上周國家隊領銜的多頭大軍，搶回短多控盤權，並試圖往年線關卡挺進，雖然未能成功，但加權指數以 10901.42 點作收，成交值放大至 1861.88 億元。台股上周的走勢，多空爭搶短多控盤權，以上周五收盤位置來看，仍由短多勝出。國家隊努力營造的「軋外資空手」秀，將是再闖 11000 點關卡的成敗關鍵。而本月台指期結算日，也剛好是眾所矚目的「520」總統就職日。極短線多空強弱墊高至 10900 點，關鍵密碼為 10888、10947 與 10988 點。

台股多方只要站穩 10888 點之上，即取得年線與 11000 點關卡挑戰權，10900 點整數關卡要能站穩，觀察點為 10919 點，闖過之後到 11000 點之間重要的中途站為 10947 與 10988 點。而 11000 點關卡能否站穩的指標，為 11026 點，要再更上層樓往 11100 點之上挺進，11069 點為最重要的加油站。但如 10888 點未能守穩，指數仍有續往 10800 點回測的可能，10853 與 10826 點為回測的觀察重點。如 10800 點下方的護城河為 10777 點，如棄守需提防短多控盤不穩，10749 與 10725 點如棄守，本波攻勢又將熄火。10700 點如失守，需提防獲利調節下車賣壓加重。

上周的台股行情，外資仍是連賣 5 個交易日，單周賣超逾 600 億元，不過台股周 K 仍收出紅 K，周線收盤僅較上周下跌 90 點，國家隊默默守護台股，強弱高下立見。下周三有台指期結算，剛好又碰上「520」總統就職日，而台股能否收上 11000 點? 外資動態將是關鍵。外資如被國家隊「軋空手」，外資買盤將成為推升台股衝過 11000 點助力，但如國家隊仍未能軋到外資認錯，11000 點恐也引來短線搭轎內資調節賣壓。

在指數挑戰年線與 11000 點之際，投資人想賺這波行情，關鍵在於選股。如外資被軋空手，短線上可挑選外資買盤簇擁標的，但如 11000 點出現內資調節賣壓，投資人則需留意內資在此處的換股動作，內資法人買進的「新歡」，較有機會是為了第二季作帳行情布局。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據）