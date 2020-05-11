信心推漲全球股市 不甩基本面衝擊

一週回顧及表現

成熟市場

1. 主要國家中，美國除外的地區疫情趨緩且開始放緩防疫措施，市場押注疫情最壞狀況已經過去，激勵全球股市上漲 2.4%；

2. 美國指責中國對疫情需負起責任，為兩國間的第一階段貿易談判結果添上不確定性，連續七週出現超過 300 萬的首次申請失業救濟金人口，截至 4 月份，失業率為 14.7%，儘管基本面表現不佳，但投資人預期經濟將快速反轉，美股依舊樂觀上漲 3.5%。

新興市場

1. 中國公布第一季經常帳出現了兩年來首次逆差，然受到全球各地信心提振，中國股市依舊上漲 1.4%；

2. 印度展現對吸引美國企業遷出中國，移向印度的企圖心，考慮修改稅法、勞動法，然而新公布的四月份 Markit 製造業與服務業採購經理人指數由前期的 51.8、49.3 降至 27.4、5.4，且每日確診人數速度並未放緩，印度股市大跌 6.2%。

債券市場

1. 美國政府公債長短期利差擴大，各期間利率攀升約 1.4 - 5.4 不等的基點，美國政府債券指數下跌 0.3%；

2. 巴西央行將關鍵利率下調 75 個基點，激勵新興市場債券上漲 1.0%；高收益債券則受惠於美國股市亮眼表現，美國高收益債券也上漲 1.0%。

原物料、匯率

1. 股債市表現脫離基本面，金價表現溫和，小幅上漲 0.1%；

2. 沙烏地阿拉伯表明需求狀況正在出現改善，上調油價，加上俄羅斯暗示將履行與 OPEC + 的減產協議，激勵油價上漲 22.0%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/05/11（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/08）

資料來源: Bloomberg，2020/05/11（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/08）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會抑制美元漲勢

從 2 月 26 日以來，聯準會資產負債表成長近 2.5 兆美元，其中近 4,400 億美元為央行流動性交換，而此交換成功抑制美元漲勢。

資料來源：Bloomberg、FED，「鉅亨買基金」整理，2020/05/7。

2. 德國與義大利再度交鋒

德國憲法法院宣判先前的資產購買計畫部分違憲，歐洲央行必需於 3 個月內說明其必要性，不然德國央行將退出該計畫，再度引起德國與南歐國家間衝突。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採道瓊歐洲 600 銀行類股指數，2020/5/7。

3. 美見負利率徵兆？

期貨市場押注美國即將邁向負利率，然而目前聯準會內部態度分歧，短期內不易達成共識，如果成真，恐步上歐洲這幾年低成長的後塵。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/08。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/07。

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