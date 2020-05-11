三大電商業4月營收均創同期新高 富邦媒拿成長王

三大電商業者陸續公布 4 月合併營收，仍繳出淡季不淡好成績，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和創業家 (8477-TW) 等均創同期新高，其中，富邦媒月營收年增近 30%，成長幅度最高。

富邦媒 4 月合併營收約為 48.25 億元，月減 7.64%，年增 28.9%；而網家為 31.4 億元，月減 11.28%，年增 11.56%；創業家為 3.96 億元，月減 18.07%，年增 4.24%。

富邦媒指出，4 月成長動能仍來自 momo 網路購物優異的營運表現，年增達 34.9%，占營業額比重已超過 90%，其中，行動購物業績年增 43.6%，業績占比達 70%；而成長幅度最高的類別是居家生活年增 51%、美妝保健年增 39%、健康休閒年增 33%。

富邦媒分析，儘管台灣疫情趨穩，但宅經濟商機持續延燒，4 月生鮮冷凍食品買氣年增 1.5 倍，居家健身商品最高達 1 倍，同時，母親節銷售發酵，專櫃美妝品牌年增約 2 倍，品牌按摩椅也有超過 1 倍的銷售成長。

網家則指出，營收持續成長，主要受惠旗下 PChome 24h 購物開賣 iPhone SE 系列新機，再加上遠距設備需求激增，也帶動站上 3C 相關商品買氣，包括筆記型電腦、LCD 螢幕、視訊和網路設備銷量大幅攀升。

創業家說明，4 月主要歸功於防疫宅經濟持續發酵，自煮風潮帶動即食商品銷量年成長近 2 倍，而室內布置需求攀升，帶動寢具床墊、居家家飾和家俱櫃子等中高單價品項熱賣。

進入 5 月後，各大電商平台都在積極搶食母親節送禮市場，包括 PChome 24h 購物啟動「懂娘俱樂部」母親節檔期活動，而 momo 續推「5 購好買季」，法人認為，5 月電商業的營收可望較 4 月成長，維持第一季的亮眼成績。