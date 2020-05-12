新冠風暴來襲 宅在家的防疫投資首選

疫情當下，如何做好防疫投資？理財專家建議，目前市場震盪加劇，掌握進出場時點難度高，且投資人也容易犯追高殺低的錯誤，值此黑天鵝群舞之際，不妨善用機器人理財，透過了解自己的投資屬性及大數據分析出來的資產配置，也能有機會跑贏大盤，做好資產保全。

疫情是危機 也是轉機

在新冠病毒大流行及油價之戰雙重夾擊下，市場擔憂全球經濟衰退將席捲而來，使得各類資產掀起罕見的無差別拋售潮，今年投資市場出現劇烈修正，美股今年 3 月在短短 10 天內，就因為股市暴跌而觸發 4 次熔斷機制，就連高齡 89 歲的股神巴菲特也感嘆，生平第一次遇到此狀況。而一向被視為避險性資產的債市及黃金，今年 3 月也曾遭到拋售而暴跌。為了穩住經濟，全球各國貨幣與財政政策迅速出台，期望藉此減輕疫情對於經濟的影響。

就過去幾次重大危機經驗來看，如 2003 年 SARS、2008 年金融海嘯、2011 年歐債危機等，股市受到危機事件波及，將會面臨沉重賣壓及劇烈波動，但隨著事件獲得控制，反應完利空後，市場終將回歸基本面，反彈可期。以 SARS 為例，疫情期間，陸股、港股及台股的跌幅約 8-12％，疫情開始獲得控制後，股市開始回補先前跌幅，SARS 結束後 3~6 個月，陸股、港股及台股持續上揚，顯示股市雖受到疫情影響而遭受短期打擊，但隨後在數個月後呈現反彈。

註 1. 台股為台灣加權股價指數

註 2. 2003/2/11: 中國向 WHO 申報 SARS

註 3. 2003/4/25 為亞股最低點

註 4. 2003/3/11 為美股最低點

巴菲特曾說「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，大家都知道這道理，但是「知易行難」，因為人性弱點掌握進出場時機的難度相當高，即使是定期定額投資基金者，不少人也會熬不住人性的考驗，停止扣款，或者是急於贖回基金。

機器人理財遵守紀律投資 績效打敗大盤

面對現階段市場亂流多及大幅震盪的局面，兆豐銀行建議，與其自己傷腦筋研究市場，選擇投資標的或判斷進出場時機，還不如交由機器人理財，優點有一、執行紀律投資：不需要在意進出場時機或市場波動因子，不讓短期波動與行情變動牽動情緒，影響策略的有效運行，協助投資人嚴格執行交易規則。

二、分散風險：標的不單押在某類型跟某區域，而是透過多元化資產配置，降低風險，實現資產長期穩健增值的目標；三、解決市場資訊不對稱：礙於時間與精力，投資人無法充分了解與獲取市場各類訊息，理解程度也有所不同，而機器人理財可以經由大數據詳盡分析各類資訊，並運用到投資模型，解決資訊不對稱的現象。

兆豐銀行指出，機器人理財是資產配置的好利器，它不追求短期效益，也不會頻繁交易，而是執行紀律投資，以理性投資來獲取更穩健的合理報酬，長期績效甚至有可能超越大盤。

兆豐「理財 e 把兆」機器人理財於今年 1 月 17 日推出，觀察自推出日至 3 月底止期間，積極型和成長型投資組合雖然受全球風險資產上下激烈震盪的衝擊，然而績效與波動度的表現都比大盤還要好，主因在於透過效率配置建立的投資組合，無論在投資標的選取或資產權重的配置，都能經得起市場考驗，有效降低投資風險，進而帶來穩定的報酬。

「理財 e 把兆」客製化服務 機器人理財再升級

有別於傳統理財方式，兆豐「理財 e 把兆」理財平台優點有四，一是科學化紀律投資：透過大數據系統演算及量化篩選投資標的，建構多元投資組合以分散投資風險，執行紀律投資，計算最佳的資產配置，降低人為判斷錯誤，並經由自動化監控及定期再平衡機制，隨時監控投資組合。

二是分析目標資金缺口：投資過程遇到預期外的事情，例如失業、進修、買房、結婚、生育等狀況，無法按時執行定期投資而偏離預期報酬時，會協助提醒目標資金缺口，並提醒客戶儘快補足，讓理財目標能夠回到原先設定的軌道。

三是客製化理財：打破過往「客群式」經營，改以「個人化」方式，即使客戶投資屬性相同，亦能提供智能差異化的投資組合建議，讓客戶得以享受智能化的個人理專服務，並採取「智能投資」、「圓夢計劃」、「樂活退休」三大模組，共有 16 個小機器人，為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合。

四是人性化設計：平台直覺式的使用者介面與順暢的流程設計，很容易上手，操作簡便快速，從登入到完成下單，3 分鐘內即可完成。

為了嘉惠防疫宅在家的投資人，兆豐銀行推出機器人理財「豐享退」優惠活動，讓民眾不用出門，即可透過數位金融兼顧防疫與投資，更能參加限時搶優惠的活動。尤其今年還有美國總統大選、中國債務問題惡化、新興市場國家信用風險、地緣政治問題等風險，預期後續投資市場亂流仍多，投資人難免會受到市場牽動，慌亂改變投資操作，而蒙受重大損失，此時更加凸顯機器人理財紀律投資的優勢，是防疫投資的不錯選擇。

※本文所引用某段期間內之股票指數走勢及「理財 e 把兆」機器人理財投資組合之績效及波動度僅供參考，不作為未來走勢之預測或獲益之保證。本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。

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