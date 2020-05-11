蔡明彰分析師觀點：重啟經濟的虛與實 虚的要反轉 實的要大漲了

今天報告的主題是「重啟經濟的虛與實，虚的要反轉，實的要大漲了」。



重大的利空不跌，往往是為了軋空，尤其是軋空手，上個月美國非農就業報告減少 2,050 萬人，失業率飆升到 14.7％，這是 1940 年以來的最高，本輪因為新冠肺炎的疫情，估計美國失業將會高達 3,000 萬人，失業率竄升到 20％，但是這個禮拜開始，歐美紛紛重啟經濟，歐洲大國法國是 5 月 11 日，美國疫情最嚴重的紐約州，將在 5 月 15 日分階段重啟經濟，重啟經濟就會放寬管制的措施，也代表一部分的需求開始回溫，美國汽油的價格較上月反彈了 40％，就是這個例子。

美國股市強力的彈升，從谷底四大指數都反彈了超過 30％，尤其是科技類股的納斯達克，收復了今年所有的失土，績效轉為正報酬，並且領先美國各大指數，領先站上了年線，這意味著在後新冠肺炎的時代，科技股將是重啟經濟的最大主流。

但是，美國的散戶越漲越悲觀，最新的調查，看空美股的比率來到了 52％，這是 2013 年 4 月以來的新高，個人的投資者最關注的未來幾件大事，包括美國大選、企業獲利跟經濟的增長，過去一週美國投資者從美股撤資 162 億美元，創 3 月，也就是疫情最嚴重以來，單週最大的贖回。

投資銀行的客戶，增加持有大量的現金，90％的客戶認為，目前美股只是熊市反彈，70％的客戶只會買聯準會通過各項刺激方案的資產，凸顯了投資心態的保守，所以結論就是軋空手，所以為什麼美國股市有就業報告跟各項經濟數據的重大利空還是漲不停，就是把這些看空美股的散戶投資人，全部軋到回補股票才停止，但是我們要提醒大家，重啟經濟的虛與實。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，「買在期待，賣在事實」，是千古不變的投資心理，當重啟經濟後，成為事實，這時候美國股市將會區間整理，我們就舉一個例子，道瓊的成分股迪士尼為例，受疫情衝擊，全球六大園區關閉，上季財報營業利益年減高達 58％，10 萬名的員工放無薪假，股價從 147 美元摔到 79 元，大跌 46％，但最近強彈 40％，因為期待重啟經濟的業績回升，這家公司可視為人群重新聚集的指標。

上海迪士尼已在 5 月 11 日開放遊樂園，為全球第一個，不過初期採取 30％的上限人流量管制，因此即使上海迪士尼人潮滿滿，最多也只是過去三成的業績，所以當投資人重啟經濟成為事實之後，將會恍然大悟，企業獲利能力的恢復還有漫長的路途，所以美國股市會有很大的機率，在重啟經濟後的 5 月到 6 月走入了區間的整理。

台股以美股馬首是瞻，但技術面比美股強，目前台股已經站上了年線，並且在禮拜一攻上了 11,000 點，但是內資聯手來軋空手跟空頭。

8,523 點的最低點，融券總共是 42 萬張，現在的融券 90 萬張，成長了 114％，融資在 8,523 點，只有 928 億元，目前 1,100 億元，只有成長了 18％，對比了融券跟融資成長的幅度，就可以看得出來，現在大多數的人還是看空，所以當然就是一個軋空的狀態，但是虛的股票開始要反轉了。

有句話，軋死空頭，接著殺死多頭，口罩股的恆大 (1325-TW)，4 月初 45 元，融券只有 105 張，4 月底最高 116 元，融券 5,300 張，現在的融券已經回補將近一半，只剩 2,700 張，股價就從高點出現了反轉。

另外，主力大戶的打帶跑策略，我們就以美國也是道瓊的成分股，輝瑞藥廠為例，它表示，新冠疫苗人體實驗已經在進行，結果會在 5 月下旬公布，但是股價也從 27 元漲到了現在的 37 美元，只有上漲不到 4 成，但是國內的高端疫苗 (6547-TW)、國光 (4142-TW)，也是疫苗廠商，從最低點到目前，居然大漲一倍，凸顯了國內相關疫苗股的漲勢過於凶猛。

但是，實的即將大漲，目前 5G 基礎建設會推動光通訊，另外太陽能的裝機數量大幅增加，也會拉抬太陽能相關的股票。大陸的水泥發貨量也在增長，所以相關的股票都有機會。

從 3 月中旬以來，中國水泥需求上升，全國的發貨量達到了 80％，華中、華南發貨量更是達到了 100％，庫存下降到了 60％，大陸水泥的指標海螺水泥，底部以來，漲了 44％，而台灣相關的台泥 (1101-TW) 只有上漲 30％，亞泥 (1102-TW) 從低點以來，更是只有漲了 26％，但是含息 3 元，殖利率超過 6％。

太陽能從第二季大幅上升，訂單火爆直接簽約到第三季，太陽能的電池價格上漲了一成，大陸的太陽能電池領導廠商隆基股份 (601012)，底部反彈以來，已經上漲了將近 5 成，國內可以注意橫跨太陽能跟矽晶圓轉投資的中美晶(5483-TW)，這是低檔太陽能相關的已經公告除息日期，含息 5 元，殖利率高達了 5％。另外大陸的新基建七大領域 5G 是核心的骨幹，台廠的光通訊直接受惠，禮拜一包括了聯亞(3081-TW)、光環(3234-TW)、華星光(4979-TW)、波若威(3163-TW) 都有大漲的表現。

立即免費加入蔡明彰粉絲團，可獲得更多資訊分享

蔡總選黑馬蔡明彰 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo666/

蔡總選黑馬蔡明彰 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo666

蔡總選黑馬蔡明彰 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo666

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險