裕隆強攻電動車 華創車電斥25.55億元買下東風裕隆LC平台技術資產

裕隆 (2201-TW) 今 (11) 日公告，子公司華創車電技術中心以 25.55 億元，向東風裕隆購買 LC 平台車型技術資產，未來，此車型技術資產將作價到與鴻海合資公司共同發展新能源車相關業務。

裕隆集團近年推動轉型策略，納智捷朝開放平台策略轉型布局，今年更與鴻海 (2317-TW) 簽署合作協議設立合資公司，裕隆以開放平台資產作價出資 76.32 億元，占股 49%，藉此推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

裕隆說明，自主品牌納智捷在集團轉型下放棄過去重資產模式，改以輕資產開放平台策略，車型規劃也進行重大戰略調整，切出包含 LC 平台 (S3、U5) 等研發資源及資產，與鴻海成立新合資公司共同發展新能源車相關業務，並導入 ICT 產業的 IDM 經營模式，發揮車型平台的規模經濟及差異化效益，而納智捷僅是客戶之一。

因應全球車廠陸續自小型車產品線展開新能源布局的趨勢，台灣納智捷品牌也在未來華創車電與鴻海共組合資公司，攜手建構整車 IDM 價值鏈垂直整合平台的同時，整理生產及銷售資源，首先自 LC 平台 (S3、U5) 的小型車級距展開全面電動化，未來，中大型車產品除燃油車外，亦可望搭配合混合動力的車型選項供消費者選擇。