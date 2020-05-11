中華電4月每股賺0.36元 重返單月獲利王

電信三雄今 (11) 日公布自結，中華電 (2412-TW) 4 月每股純益以 0.36 元重返單月獲利王，超車台灣大 (3045-TW) 0.35 元、遠傳 (4904-TW) 0.22 元；前 4 月則仍由台灣大 1.53 元奪冠，擠下中華電 1.43 元與遠傳 0.89 元。

中華電 4 月營收 157.2 億元，月增 0.9%、年減 4.9%；營利率 22.58%，月增 0.63 個百分點、年增 1.41 個百分點；EBITDA 64.8 億元，月增 1.89%、年增 0.8%；稅後純益 27.9 億元，月增 4.1%、年減 2.7%，每股純益 0.36 元。

中華電前 4 月營收 638.7 億元，年減 5.9%；營利率 22%，年增 1.52 個百分點；EBITDA 258.3 億元，年增 0.9 個百分點；稅後純益 110.7 億元，年減 1.3%，每股純益 1.43 元。

中華電表示，因手機銷貨收入、國際網路營收、行動服務營收及資通訊專標案營收減少，抵銷網際網路應用加值與 MOD 營收增加，導致 4 月份營收較去年同期下滑，不過營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率，皆超過預期。

截至 4 月底，光世代寬頻用戶數為 362.0 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 219.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 164.2 萬戶。MOD 客戶數達 208.7 萬戶，行動通信總客戶數達 1,099.4 萬戶。

台灣大 4 月營收 99.1 億元，月減 5.62%、年增 2.4%；營利率 13.72%，月增 0.2 個百分點、年減 1 個百分點；EBITDA 25.53 億元，月減 2.7%、年減 8.7%；稅後純益 9.8 億元，月減 6.67%、年減 6%，每股純益 0.35 元。

台灣大累計前 4 月營收 417.6 億元，年增 5.6%；營利率 13.98%，年減 0.31 個百分點；EBITDA 106.54 億元，年減 4.9%；稅後純益 43 億元，年增 4.4%，每股純益 1.53 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，4 月份 momo 電子商務相關營收年增 35%，帶動合併營收年增 2%。電信業務方面，雖然漫遊收入及傳統語音話務持續減少，但看好 5G 早鳥方案上市後，維持良好動能；智慧電表與路燈等物聯網需求增加，帶動月租型用戶數成長。

獲利方面，俞若奚指出，有線電視與 momo 電商合計營業利益年增 23%，但電信業務受疫情影響，高階手機綁約專案銷量下滑影響獲利，故合併營業利益年減 5%；合併稅後淨利達全年財測 38%。

遠傳 4 月營收 61.41 億元，月減 3.14%、年減 8.85%；EBITDA 22.9 億元，月減 3%、年減 6.48%；稅後純益 7.12 億元，月減 1.79%、年減 0.28%，每股純益 0.22 元。

遠傳累計前 4 月營收 255.3 億元，年減 7.36%；EBITDA 92.93 億元，年減 6.29%；稅後純益 28.84 億元，年減 2.07%，每股純益 0.89 元。

遠傳指出，4 月份新經濟營收穩定成長，年增 20%，其中資通訊業務營收年增 32%，另外，行動通訊業務表現同樣穩健，除漫遊業務受疫情影響衰退外，月租型用戶數與總用戶數維持正成長，且月租型客戶流失率持續維持低檔。