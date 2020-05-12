挺馬斯克！梅努欽：加州應優先處理特斯拉工廠復工事宜

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一 (11 日) 力挺特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，他認為加州應該協助特斯拉重啟當地工廠。

梅努欽表示，「我認同馬斯克的觀點，他是加州最大雇主和製造商之一，加州應該優先處理特斯拉解決健康爭議所應做的事，這樣他才能快速又安全地重啟工廠。」

因應居家避疫限制，特斯拉的加州 Fremont 工廠自 3 月 23 日起關閉迄今，該公司正戮力推動恢復生產，但卻遭到阿拉曼達郡當地政府強力阻止，馬斯克週六威脅要將特斯拉遷出加州，甚至對聯邦法院提出訴訟，要求法院撤銷地方當局使特斯拉無法復工的命令。

梅努欽表示，「他們會發現馬斯克說要移轉產線至他州的威脅是真是假。」

阿拉曼達郡 Fremont 區監事 Scott Haggerty 週六向媒體表示，政府官員和特斯拉高層正戮力制定 5 月 18 日重啟工廠的計畫，屆時密西根州幾家車廠也計畫重新啟動，但馬斯克要的是更早一點的日期。

特斯拉表示，其 Fremont 工廠是至關重要的國家基礎設施，且一直遵循 Newsom 州長的必要人力準則。該公司還發布了一串安全和衛生規定做法的清單，作為疫情期間工作遵循準則。

特斯拉週一擺脫早盤疲弱，小幅收低 0.99% 至 811.29 美元