〈財報〉TOYOTA看壞前景 本年度估營業利益大減8成

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 在日本時間週二 (12 日) 下午 1 點 10 分過後，公布了最新財報及財測。上年度 (2019 年度，2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 的銷售台數年減 0.2% 至 895.8 萬輛，營業利益報年減 1.0% 至 2 兆 4428 億日圓。

預估今年度 (2020 年度，2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 在新冠肺炎 (COVID-19) 影響下，營業利益將滑落到 5000 億日圓，較前期大減近 8 成。合併銷售台數也預估減少至 700 萬輛水準，較上年度大減 195 萬輛，

豐田汽車股價週二 (12 日) 收在每股 6527 日圓，較上個交易日下跌 1.97% 或 131 日圓。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的 2019 年度 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 合併財報關鍵數據：

營收報年減 1.0% 至 29 兆 9299 億日圓。

營業利益報年減 1.0% 至 2 兆 4428 億日圓。

稅前純益報年增 11.8% 至 2 兆 5546 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 10.3% 至 2 兆 761 億日圓。

上年度因受到貿易戰以及新冠肺炎影響，全球經濟放緩的速度也隨之加快。在汽車市場方面，中國及部分新興國家雖出現大幅滑落的現象，但先進國家則相對穩定；不過在肺炎疫情影響下，全球的汽車工廠普遍出現停工，還有銷售通路也大都暫停營業，影響範圍也跟著隨之擴大。

由於在生產成本上的努力，給上年度的營業利益帶來了 1700 億日圓的貢獻；但是銷售以及匯率變動的影響，也各帶來 900 億日圓及 3050 億日圓的減益。

營業利益按各地區別拆分：

日本報年減 7.3% 至 1 兆 5679 億日圓。

北美報年增 136.3% 至 2706 億日圓。

歐洲報年增 20.6% 至 1505 億日圓。

亞洲報年減 18.9% 至 3709 億日圓。

其他地區 (中南美、大洋洲、非洲、中東) 報年減 0.4% 至 907 億日圓。

基於 IFRS 的年度財測：(2020 年 4 月至 2021 年 3 月)

營收預估年減 19.8% 至 24 兆日圓。

營業利益預估年減 79.5% 至 5000 億日圓。

稅前純益、歸屬公司股東純益則未公布。

擔心今後的全球經濟，在新冠肺炎疫情的影響下，多數國家地區恐出現大幅滑落。在汽車的生產、銷售皆已受到衝擊，但預測今年 4-6 月將逐漸恢復，年底到明年前半也可望恢復到過去水準。

還有在匯率方面，豐田設定在 1 美元兌換 105 日圓，以及 1 歐元兌換 115 日圓。