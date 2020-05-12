中國加大購買美國黃豆力度 過去兩週訂購逾100萬噸

知情人士透露，在巴西出口開始減少之際，中國正在加大對美國黃豆的採購。

知情人士說，中國國有進口商於過去兩週訂購 7-11 月，從美國墨西哥灣沿岸或太平洋西北沿岸碼頭付運，多達 20 艘黃豆船貨。以此計算的總量超過 100 萬噸，這些黃豆可以享受先前授予的關稅豁免。

北京與華盛頓在今年 1 月簽署了第一階段貿易協議，中國承諾加大美國的農產品採購。

但隨後發生的疫情改變了食品供應鏈，拖累了對飼料和燃料的需求，上個月底黃豆價格暴跌至近 1 年來最低。

根據中國商務部發布的公告，中美最高貿易談判代表上週已通過電話，雙方表示將為第一階段貿易協議的落實創造有利條件，並將在經濟和公共衛生領域進行合作。

不過川普週一談到美中關係，表示他對重啟協商「一點興趣也沒有」，並說他希望看到北京當局履行協議內容，大幅增加對美國採購量。

中國原本承諾進口 365 億美元美國農產品，但是疫情的全球蔓延減緩了中國的進口腳步。雖然所說的美國農產品範圍很廣，但是黃豆一直是最具代表性的產品。

知情人士說，中國過去兩週所購買的黃豆，有些是現有貨物，有些要等到美國秋收後才會裝運。

上個月有報導指出，中國計畫購買超過 3000 萬噸的美國農作物，其中包括 1000 萬噸的黃豆，用於國家儲備，部分目的是保護自己免受疫情造成的供應鏈中斷。

根據美國農業部的數據，2020 年迄今，銷往中國的黃豆總銷售量已超過 300 萬噸，但仍遠少於中國去年同期訂購的近 1000 萬噸規模。