勤誠Q1純益年減27% 每股賺1.13元寫7季低
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伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (12) 日公布第 1 季財報，受疫情干擾，中國廠區復工遞延，營收規模收斂，加上人力成本增加，壓抑獲利表現，稅後純益約 1.35 億元，季減 54.24%，年減 27.42%，每股稅後純益 1.13 元，純益、每股純益雙寫 7 季低。
勤誠第 1 季受中國東菀、昆山兩廠復工延後影響，產能利用率低迷、出貨也遞延，影響營收、獲利雙落底，隨著中國工廠在 3 月底陸續復工，勤誠 4 月營收明顯回溫，創歷史新高，達 7.64 億元，月增 38.11%，年增 53.74%，累計前 4 月營收轉正成長，達 21.01 億元，年增 2.13%。
展望第 2 季，勤誠認為，隨著中國產能逐步回升、訂單遞延及轉單效益發酵，伺服器機殼出貨將較上季成長，推升營收優於第 1 季。
勤誠第 1 季營收 13.37 億元，季減 35.35%，年減 14.3%，毛利率 25.96%，季減 5.03 個百分點，年減 4.51 個百分點，營益率 10.09%，季減 6.74 個百分點，年減 6.59 個百分點，稅後純益 1.35 億元，季減 54.24%，年減 27.42%，每股稅後純益 1.13 元。