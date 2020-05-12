毛利率創低干擾 安馳Q1每股賺0.57元寫近1年低

半導體通路商安馳 (3528-TW) 今 (12) 日公布第 1 季財報，受美元匯率貶值影響，毛利率僅 10.7%，創掛牌來新低，稅後純益約 0.37 億元，季減 24.49%，年減 13.82%，每股稅後純益為 0.57 元。

安馳指出，隨著美元匯率走穩，加上高毛利產品出貨比重增加，預估第 2 季毛利率可恢復正常水準，約 11-14%，上半年來看，Xilinx、ADI 等產品訂單能見度高，營運可望穩健成長。

安馳 4 月營收 4.18 億元，月減 9.98%，年增 19.6%，累計前 4 月營收 16.18 億元，年增 27.47%。

展望後市，安馳表示，今年 Xilinx 產品線將推出 ALVEO U50 系列板卡，搶攻大數據分析及金融演算加速器市場，目前產品已進入送樣階段，預計下半年試量產，明年可望放量出貨。

ADI 產品線部分，公司今年將推出振動量測分析方案 (CbM)，期望透過機邊自動感測、分析、診斷等功能，促進設備管理與維護效率，加速工廠智慧化與自動化發展。

安馳今年在 5G 通訊方面也有斬獲，其中，公司已取得 5G 通訊基建標案的國防訂單，出貨量穩定成長，5G 商用產品方面，隨著 5G 通訊傳輸架構底定，已與下游工業電腦及大型系統廠合作，開發 5G 商用射頻設備，預計下半年推出終端產品。

展望今年，安馳透過調整產品策略，提升整合方案出貨比重，聚焦雲端與邊緣運算、AIoT，以及 5G 等三大應用市場，可望推升今年營運成長，展望仍維持審慎樂觀看法。

安馳第 1 季營收 11.99 億元，季增 10.2%，年增 30.47%，毛利率 10.7%，季減 1.06 個百分點，年減 3.92 個百分點，營益率 4.44%，季增 1.5 個百分點，年減 2.4 個百分點，稅後純益 0.37 億元，季減 24.49%，年減 13.82%，每股稅後純益 0.57 元。