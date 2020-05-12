興能高Q1首度轉虧 每股虧0.41元創低

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (12) 日公布第 1 季財報，受疫情干擾，中國廠稼動率低迷，出貨也受限，導致營收規模緊縮，獲利也轉虧，稅後虧損 0.35 億元，每股稅後則虧 0.41 元、創新低。

興能高第 1 季中國廠稼動率一度掉到僅剩 2 成，導致營收較上季、去年同期下滑逾 5 成，不過，隨著疫情淡化，加上當地政府放寬禁令，4 月營收已明顯提升，達 1.58 億元，月增 107.19%，年減 19.71%，創近半年高。

興能高指出，隨著疫情趨緩，中國廠區稼動率 4 月稼動率已回升至 8 成，第 2 季出貨可望回溫，帶動業績優於上季，且目前在手訂單已逾 1000 萬顆，數量較去年同期成長，但由於產能限制，訂單要在上半年全數出貨完畢，仍有很大的努力空間，不排除部分訂單會往後遞延。

興能高第 1 季營收 2.11 億元，季減 55.3%，年減 51.76%，毛利率 9.75%，季減 11.2 個百分點，年減 13.18 個百分點，營益率 - 16.19%，較上季、去年同期由正轉負，稅後虧損 0.35 億元，較上季、去年同期轉虧，每股稅後虧 0.41 元。