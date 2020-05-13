鴻海導入新系統 產線良率提升至99% 降三成營運成本

鴻海 (2317-TW) 宣布，聯手影像應用 SoC 方案供應商 Socionext、AI 晶片設計商 Hailo，打造最新一代 AI 智慧系統解決方案，搶攻邊緣運算商機，鴻海也將此套解決方案導入部分產線外觀瑕疵檢測，推升生產良率由 95% 至 99%、營運成本更減少三分之一。

鴻海指出，該套解決方案是以鴻海高密度運算、高效能且無風扇的邊緣運算裝置 BOXiedge，搭載 Socionext 高效平行運算處理器 SynQuacer SC2A11，及 Hailo-8 深度學習 AI 處理器。

鴻海強調，新世代的 BOXiedge AI 解決方案可滿足市場中高運算的應用場景如智慧零售、智慧城市，數百台攝影機進行店內或交通監看而產生大量影像串流需求。

在工業互聯網中，每秒的訊息運作串流也相對重要，資料獲取、處理、推論、呈現等流程可以在在地化的產線運作，有助大幅提升品管中的診斷缺陷，顯著的提升成本效益。

鴻海透露，目前已運用此套 AI 解決方案，開發外觀瑕疵檢測演算法，佈建於集團內不同產品線，也是生產良率，由原先的 95% 提升至 99%，同時降低了約三分之一營運成本，特別是在瑕疵品維修與檢查費用。

鴻海看好，在產業 AI 解決方案應用上，有非常大的發展潛力，如醫療產業中的腫瘤偵測、血球檢測，或是智慧城市中的機器人、無人搬運車導航，三方合作有助發展智慧城市、智慧醫療、智慧製造與工業互聯網等趨勢應用。

根據研調機構 IDC 預測，至 2023 年為止，全球 AI 市場將有 984 億美元商機，本次三方合作推出的 AI 智能應用解決方案可以增強動態影像分析、影像分類以及物件偵測的處理能力，並大幅降低相關業者投入所需的成本。