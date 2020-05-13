【經理人面對面】後疫情時代 消費商機重啟！

全球各國陸續解封，人回來了，那消費力呢？隨新冠肺炎疫情趨緩，民眾的消費行為也產生劇烈變化。以往企業要改變消費者行爲、圈粉，總需耗費大量成本與時間，但疫情期間消費者能做的是只能待在家，人人足不出戶，所有的事情只能靠上網搞定，買菜買魚肉、買衛生紙、上課、開會、追劇，一舉顛覆過往的消費習慣。

儘管消費力仍需時間回復，但消費行為的調整，已讓消費商機徹底大轉彎，如從近 5 年的股價表現，線上購物的 Amazon 賺了近 500%，實體商店的 Macy’s 卻近乎賠光：

資料來源：Bloomberg, 保德信投信整理, 報酬為截至 2020/04/30 的五年期與二個月總報酬。資料所示之標的為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數。

還有甚麼產業受惠或受到衝擊呢？想要了解更多、超前部署，別人消費你賺錢，必須洞察市場機會才能搶先獲得財富先機。了解消費行為的 3 大關鍵：

◎疫情過後，消費力何時回溫?

◎疫情期間誰賺走機會財?

◎後疫情時代的投資新亮點為何?？

由保德信全球消費商機基金經理人楊博翔領航，帶您航向投資新藍海！

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