光學元件雙雄同寫最旺淡季紀錄 玉晶光首季EPS 4.59元

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (13) 日公布 2020 年首季財報，稅後純益為 5.11 億元，季減 48.76%，年增 99.94 倍，每股純益為 4.59 元，玉晶光與大立光 (3008-TW) 都同步寫下史上最旺的淡季獲利新紀錄。

玉晶光今年第一季營收為 26.98 億元，毛利率為 43.62%，季減 6.92 個百分點，稅後年增 8.57 個百分點，後純益為 5.11 億元，季減 48.76%，年增 99.94 倍，也創歷年同期獲利新高，每股純益為 4.59 元。

大立光今年首季稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，與玉晶光同寫最旺淡季紀錄，儘管 2 月營收下滑，但 3 月營運在復工後快速彈升，也支撐首季獲利表現。

玉晶光 3 月營收回升到 10.14 億元，4 月微幅下滑到 9.41 億元，月減 7.57%，年增 76.35%，公司持續觀察全球疫情變化，不過今年前 4 月營收為 36.33 億元，年增 1.2 倍。

玉晶光也將斥 30 億元購置設備，投入新租用廠區，並將投入超過 9 億元土木工程經費，擴充廈門集美二廠，預計 2 年內投入 80 億元擴廠，新產能將依客戶需求增加陸續開出，最快今年下半年開出首批新產能。

玉晶光去年稅後純益為 25.22 億元，每股純益 24.79 元，擬對去年盈餘配發每股 9 元現金股利。