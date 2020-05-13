台開通過邱鏡淳等獨董提名 將深化新埔在地優質化地產開發

台開 (2841-TW) 將在 6 月 30 日召開股東會，將進行董事全面改選，台開董事會今 (13) 日通過股東會 4 席董事、3 席獨立董事候選人提名名單，其中 4 席董事均為現任，新提名獨董人選則包含前新竹縣縣長邱鏡淳，以及洪榮一與陳錦稷等人，將可深化新埔、花蓮等地地產開發。

台開獨立董事群均為博士學歷，學經歷佳、具國際觀，台開表示，希望借重自身專長與實務界的豐富經驗，協助在農業、生物科技、金融等領域發展。

台開獨立董事新提名人選之一邱鏡淳，日本別府大學榮譽博士、美國聖湯瑪斯大學國際管理碩士，之前曾任立法委員與連續兩任新竹縣縣長，熟稔新竹地區各項發展計畫與人脈網絡，對台開新埔雲夢山丘開發也表肯定讚許，可借重其經驗，加速雲夢山丘園區開發進程。

洪榮一是英國牛津大學分子生物物理學博士、國防大學戰略研究所碩士，曾任國防大學戰爭學院兼任教授，洪榮一本身也是花蓮人，畢業自花蓮高中，台開期望可借重他的生物科技專長，協助花蓮洄瀾灣園區養生村的開發與建立。

陳錦稷是淡江大學產業經濟學博士、英國倫敦政經學院經濟研究碩士，經歷為中信金融管理學院金融管理研究所所長、台灣金控獨立董事，專長為金融商品與機構管理、金融倫理、政府財政、經濟政策分析等。