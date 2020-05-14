〈能源盤後〉EIA數據看漲 庫欣騰出空間 原油竟未找到支撐

週三 (13 日) 交易，原油期貨價格收低，即使美國官方數據顯示原油供應量意外下降，以及庫欣原油庫存下降，原油仍未找到支撐力。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「從這裡開始，價格上任何上漲都將不溫不火。」

「隨著越來越多州重新開放，汽油需求應該可輕易持續好轉，尤其美國是從需求被如此嚴重破壞的程度提升上來，但是全球航空狀況要好轉回來卻是一條漫長的道路。」

Zahir 表示，如果接下來幾週 COVID-19 確診人數增加，他不會感到意外，因為病毒有潛伏期。此外，他認為消費者受到根本上的破壞，且有鑑於失業情形，經濟復甦可能會非常緩慢。

原油「肯定會在未來幾天上漲個幾美元，但這只會是短暫漲勢，隨著庫欣儲油空間騰出來，以及價格上升後，近期允諾減產的某些國家可能就不會完全遵守減產承諾或配額。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 49 美分或 1.9%，收每桶 25.29 美元。

EIA 供應量報告公布後，WTI 原油期貨價格曾短暫上漲。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 79 美分或 2.6%，收每桶 29.19 美元。

EIA 週三公布，上週 (5/8 止) 美國原油庫存下降 70 萬桶，為 16 週以來首次下降，且與分析師和產業機構預期完全相反。根據 S&P Global Platts ，受訪分析師原本平均預期原油庫存增加 480 萬桶。API 週二公布上週原油庫存增加 760 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，EIA 的報告看漲，但市場情緒看跌，「股市裡洋溢去化風險的情緒，這讓交易者忽視新興綠芽。」

EIA 數據也顯示，上週庫欣的原油庫存下降 300 萬桶，降至 6240 萬桶。庫欣運作中的儲存容量約為 7600 萬桶。

Zahir 表示，庫欣的原油庫存下降程度令人吃驚，但整體不只如此，還要再加上沙烏地阿拉伯 6 月起自願增加減產 100 萬桶 / 日，以及 OPEC + 的減產協議等。

** 5 月 WTI 原油期貨在上個月到期前一日出現負價，即是因庫欣儲油空間縮減，且 COVID-19 大流行摧毀需求，加劇供過於求的程度。

EIA 數據顯示，美國原油總產量下降 30 萬桶 / 日，達每日 1160 萬桶。

EIA 週二公布月報，EIA 預期美國今年原油產量平均每日 1170 萬桶，較 2019 年減少 50 萬桶 / 日。

根據 EIA 週三數據，上週汽油供應量減少 350 萬桶、蒸餾油供應量增加 350 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油供應量減少 250 萬桶、蒸餾油供應量增加 410 萬桶。

6 月交割的汽油期貨價格大跌 7.2%，收每加侖 85.27 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格下降 0.8%，收每加侖 83.14 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.1%，收每百萬 Btu 1.616 美元

OPEC 週三公布月報，顯示 OPEC 進一步下修今年全由原油需求預期，但也預期供應量下降。

OPEC 現在預期今年原油需求下降 907 萬桶 / 日，較 4 月時的估值又下降 223 萬桶 / 日。

IEA 負責人警告，原油需求恐怕未來一年仍會低於新冠疫情前的水準。