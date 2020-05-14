〈貴金屬盤後〉黃金連2日收高 挺住1700美元

週三 (13 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，交易者衡量經濟成長與美國負利率的前景，以評斷黃金接下來的走勢。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三在彼得森國際經濟研究所主持的網路廣播中表示，美國經濟前景「有高度不確定性且面臨巨大下行風險。」然而，鮑爾稱 Fed 沒有將負利率當作貨幣政策工具之一，並主張其歷史軌跡多空摻半。

美國川普總統週二在推特上表示，他贊成美國利率下降至負數領域。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 在日報上提到，因為黃金不孳息，這討論對黃金來說具有重要意義。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 9.60 美元或 0.6%，收每盎司 1716.40 美元。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 3.8 美分或近 0.2%，收每盎司 15.671 美元。

週三金價漲勢背後推力包括今日公布的經濟數據，由於疫情重創需求，美國 4 月份貨品和服務的躉售成本下降 1.3%，為記錄上最大降幅。

Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，「黃金仍頑強地挺在 1700 美元附近，避險買盤增加，且美國收益率下降讓黃金在跌破 1700 美元時出現支撐力，但投資者質疑金價當前水準恐在風險資產恐慌拋售再現時沒有避險能力。」

「但在市場阻力強勁的狀況下，我們有信心金價可以不怎麼猶豫地跳升至每盎司 1800 美元的水準。」

其他金屬交易

7 月交割的銅期貨價格下跌近 0.6%，收每磅 2.346 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 1%，收每盎司 769.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 2.4％，收每磅 1790.70 美元。

黃金支持的 SPDR 黃金信託 ETF (GLD-US) 上漲 0.7%。

Zaner Metals 的分析師表示，「投資需求繼續支撐金價，截至週二，黃金 ETF 持倉量連續第 13 天增加，使今年的淨購買量增加至 1450 萬盎司。」