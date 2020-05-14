蘋果供應商AMS尋求融資 股價跳水大跌8%

奧地利感測器大廠 AMS(AMS-SWX) 週三 (13 日) 傳出正在向股東尋求 50 億美元增資，以便融資收購德國汽車照明製造商歐司朗 (OSRAM)，消息一出，AMS 週三股價大跌 8.72%。

AMS 專門替蘋果 (AAPL-US) iPhone 的臉部識別解鎖系統提供 3D 光感測器，目前 AMS 正努力收購歐司朗，透過結合雙方在光電與感測器的技術優勢，進一步拓展汽車市場。

AMS 股價 (圖片: Google)

今年以來，AMS 股價已下跌近一半，投資人擔憂該公司債務水平，以及疫情對業務的衝擊。

週三 (13 日) 泛歐 STOXX 600 指數下跌 1.94%(6.60 點)，而 AMS 於早盤時段重挫 11% 後，於格林威治標準時間下午 2 點 15 分跌 9.9%，以每股 12.80 瑞郎作收，是該板塊中跌幅最大的股票。

《路透》報導，為了償還併購歐司朗 44 億歐元的過渡性貸款，AMS 已經向瑞銀、滙豐和美銀美林發行 1.9 億股新股，規模約為 17.5 億瑞郎 (17 億歐元)。

根據 AMS 將在 6 月 3 日舉行的股東大會邀請函內容，AMS 正在尋求股東批准發行可換股債券、利潤參與債券或利潤參與權，這些債券將能轉化為 2740 萬股新股。

按照週二的收盤價計算，這僅能提供 3.9 億瑞郎，但進一步稀釋股權。

不過 AMS 公司發言人卻表示，此次融資與歐司朗的收購並沒有直接關聯，並說該公司此前也曾採取過類似的行動。