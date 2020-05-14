盤前財經大事搶先讀2020年05月14日

今日操盤前瞻

日本 4 月工具機訂單

美國上週初領失業金人數

法說會：廣達、富邦金、樺漢、勤誠、大豐電、南寶

繼續封殺華為、中興 川普簽行政命令延長一年

美國總統川普週三 (13 日) 把去年 5 月簽署的行政命令延長一年，這項命令宣告國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅企業所製造的電信設備，包括華為和中興。閱讀全文...

前方高能預警！CFTC：負油價大屠殺恐再現

週三 (13 日) 外媒報導，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 發布罕見的警告，美國 6 月原油期貨下週二 (20 日) 即將到期，負油價大屠殺場景可能重現。閱讀全文...

〈華碩法說〉筆電、手機新品下半年亮相 手機業務三年獲利目標不變

品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (13) 日舉辦線上法說，第 1 季在主板、顯卡、電競產品帶動下，營運優於預期，但手機仍在新舊產品交替期，業務尚未轉盈，共同執行長許先越表示，轉型三年獲利目標不變，將在第 2 季底、第 3 季初推出第三代 ROG 手機，目標較前一代出貨成長 3 成。閱讀全文...

長榮航首季虧損寫 8 年來最慘 航空雙雄合計虧掉超過 50 億元

在新冠肺炎疫情衝擊下，航空業今年以來業績一片慘綠，華航 (2610-TW) 日前公布第一季大虧近 38 億元、創 2009 年來最慘，長榮航 (2618-TW) 昨 (13) 日公布的財報也相當慘澹，單季稅後虧損 12.21 億元，創 2012 年第一季以來虧損最大，每股純損 0.25 元，寫 2017 年第一季來最低，合計航空雙雄第一季就虧掉了 50.21 億元。閱讀全文...

疫情干擾 統一首季三率三降 每股純益 0.79 元

統一企業 (1216-TW) 今年首季營運遭新冠肺炎疫情干擾，昨 (13) 日公布 2020 年度第一季財報，包括毛利率、營業利益率及淨利率都同步較去年同期下滑，稅後純益 44.68 億元，季增 58.78%，年減 15.31%，每股純益 0.79 元。閱讀全文...