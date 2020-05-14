港府賣地罕見流標 暗示經濟疲軟下房市窘迫

位於香港前啟德機場的一塊土地未能在招標中售出，暗示著香港經濟危機惡化開始對房地產市場造成損害。

香港政府週三 (13 日) 在一份聲明中表示，由於投標價格未能達到政府為這塊面積約 19,788 平方米的地塊所定的底價，故港府不接納接獲的四份標書，這是過去八年之中政府招標出售土地第七次流標。

這也與去年熱絡的日子不同，當時開發商為啟德地皮支付高昂的價格，而啟德地皮位置優越，為在香港這個人口稠密的城市開發高級地產提供了罕見機遇。

去年的反政府抗議活動以及隨後的冠狀病毒疫情爆發，一直困擾著香港的經濟。今年第一季，香港遭遇了有史以來最嚴重的萎縮，旅遊業和零售銷售等經濟關鍵動力都如自由落體般下滑。

萊坊執行董事 Thomas Lam 表示：「儘管香港的大流行病情況最近有所改善，但預計經濟仍不穩定，經營將困難重重。」萊坊對該地塊的估值在 60 億至 71 億港元間。

Thomas Lam 說道：「旅遊業和零售業等行業將需要很長的時間才能恢復，因此，這種商業用地的租金收入可能會下降。」

聲明指出四家投標者是新鴻基地產、長實集團、K&K Property Holdings Limited，以及利福國際和信和置業的聯合體。

誠然，該地塊對開發商的吸引力可能較小，因為它不能用於住宅項目。

港府的聲明指出，政府不會就投標者的出價作出揣測，出價往往視乎種種因素，例如用地對個別投標者的吸引力，投標者就著市場情況、企業情況及發展策略作出的考慮等等。

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