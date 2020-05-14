Nvidia最新繪圖晶片AI效能大增20倍 採台積電7奈米製程

繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 週四 (14 日) 發布最新繪圖晶片 Nvidia A100，這項基於 Ampere 架構的晶片用於人工智慧 (AI) 的資料處理需求，AI 訓練效能較上一代產品大增 20 倍，採用台積電 7 奈米製程。

Nvidia 執行長暨創辦人黃仁勳表示，採用 Ampere 架構的晶片效能比前一代產品還要快 20 倍，既可迅速完成任務，又可根據需求在 AI 訓練和推論兩種作業間切換，黃仁勳表示，Ampere 將利用單一平台以取代英特爾的 Turing 和 Volta 架構，有助於降低資料中心整體成本。

黃仁勳拒絕透露具體客戶，但他表示，所有主要雲端供應商皆已採用基於 Ampere 架構的電腦。

如今 Ampere 已成為 Nvidia 旗下處理器的一部分，Nvidia 希望能藉此取代更大、更昂貴以及更耗電的英特爾處理器。

目前 Nvidia 正在銷售基於 Ampere 架構的超級電腦 DGX A100，其採用 8 個 Nvidia A100，高效能配置有助處理大規模資料或 AI 訓練，預計每台要價 19.9 萬美元，可用於研究新冠肺炎 (COVID-19) 的潛在治療方法。

Nvidia 幾年前發現，平行運算能幫助其遊戲硬體在更有利的情況下進行機器學習訓練，當研究人員試圖運用資料來研究演算法，其繪圖晶片能夠以更快速度推送更多資料，自那時起，Nvidia 便持續根據高性能運算、資料中心和自動駕駛來開發產品。

過去五年來 Nvidia 成功建立 30 億美元業務，吸引競爭對手及眾多為 AI 處理提供解決方案的新創注意，如今 Nvidia 晶片已在 AI 訓練領域獲取不少市佔率。

在 Nvidia 推出新產品同時，英特爾 (INTC-US) 即將推出基於繪圖晶片的處理器設計，Nvidia 在電腦遊戲繪圖晶片領域最大競爭者超微 (AMD-US) 也正在為旗下資料中心宣傳新功能。