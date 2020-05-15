為VR市場鋪路！蘋果收購虛擬實境公司NextVR

蘋果週四 (14 日) 證實已經收購虛擬實境 (VR) 公司 NextVR，進一步證明蘋果將 VR 和擴增實境 (AR) 技術，納入新產品藍圖中。

蘋果目前除了 iPhone 的 AR 軟體外，尚未宣布任何確定的計畫或全新的硬體產品。蘋果週四僅透過聲明表示，公司不時會收購小型科技公司，但通常不會對外披露該交易目的或計劃。

NextVR 是一間位於加州新港灘的新創公司，專門替體育賽事、演唱會提供直播和 VR 體驗，該公司還與 NBA 達成協議，為 2019 年的 NBA 總決賽的精彩瞬間進行 VR 轉播。

根據 PitchBook 的數據，截至 2019 年，NextVR 累計募資 1.16 億美元，並擁有 95 名員工。NextVR 的許多投資者多來自於娛樂相關產業，包括金州勇士隊老闆 Peter Guber、風投公司 Comcast Ventures 和時代華納投資公司。

NextVR 入口網站已更新為：「NextVR 正邁向新方向，感謝我們的合作夥伴和世界各地的粉絲，感謝您在建立這個卓越的運動、音樂和娛樂 VR 體驗平台中所扮演的角色」

蘋果 CEO 庫克簡短地透露他近年來對 AR 和 VR 技術的看法，蘋果曾於 2017 年推出以 Mac 電腦支援 VR 頭戴式耳機。

庫克 1 月份發佈公司財報後說：「我認為，當你看看 AR 技術時，就能發現一切消費應用，也有企業級應用。」

庫克補充：「 所以我對此感到非常興奮，因為很少有一種新技術，能同時在企業和消費者領域擁有廣大的發展潛力」

蘋果公司尚未具體說明收購的價格或條款，但根據蘋果第一手消息網站 9to5Mac，估計交易價值為 1 億美元。