省去自力研發 微軟再收購Metaswitch強化Azure

微軟 (MSFT-US) 週四表示，已同意收購通信軟體服務商 Metaswitch Networks，但沒有披露交易條款。此舉凸險微軟強化電信業布局，積極推廣 Azure 公共雲端服務，與亞馬遜 AWS 競爭。

Metaswitch Networks 擁有處理網路流量的 5G 產品，可在公共雲端基礎設施上運作，其顧客可靠該公司的雲端軟體，不必擴大自己的數據中心容量就可支持更高速度的網絡使用。

此舉顯示，微軟努力透過併購交易來強化單一產業實力，而非自行開發專業知識和技術。此交易可協助微軟進一步擴大 Azure 公共雲端的採用度，挑戰市場龍頭 AWS。

微軟副總裁 Yousef Khalidi 表示，「雲端和通訊網路的融合給微軟提供了獨特的商機，可透過持續投資 Azure 為全球電信商提供服務，並通過虛擬化通信所需的特製軟體、應用程式和網絡，讓我們超大規模的雲端基礎設施更有深度。」

微軟 3 週前甫完成收購 Affirmed Networks (一家針對行動電信的初創公司)。去年微軟也宣布與 AT&T 簽訂為期多年的雲端協議。

根據 Metaswitch 網站訊息，其客戶包括英國電信、T-Mobile 旗下的 Sprint、Swisscom、Telstra 和 Vodafone。

根據 LinkedIn，Metaswitch 成立於 1981 年，擁有近 700 名員工，總部位於倫敦和加州。