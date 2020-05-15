第六人死亡！亞馬遜員工要求公司披露新冠確診與死亡數據

亞馬遜 (AMZN-US) 證實，紐約州長島一位倉庫員工因感染新冠病毒而死亡，為該公司已知的第六位新冠病毒死亡病例。

該員工是 59 歲的喬治. 雷 (George Leigh)，在亞馬遜紐約 Bethpage 配送中心 (稱 DNY4) 工作，目前仍不清楚他染病時間，3 月 28 日是他最後一次進倉庫工作，死亡時間在 4 月 9 日，他在 DNY4 擔任分類助理與學習大使，即包裹分類包裝、盤點以及培訓新員工的工作。

喬治. 雷的家人表示，他在最後一天上班時告訴經理他覺得疲累「且需要回家休息」，但此說法遭亞馬遜駁斥，亞馬遜稱喬治. 雷沒有向站點表示身體不適。

4 月 9 日喬治. 雷因呼吸困難而被送至醫院，到院後不久即死亡，該院的醫學檢查人員證實，喬治. 雷因感染新冠病毒而死，距離首次表示不適僅短短 2 週。

亞馬遜面臨越來越大壓力，外界要求亞馬遜披露確診員工人數和因而死亡的員工人數，亞馬遜與全美倉庫工人間勞資對立關係也不斷加劇，勞方要求公司採取更大的安全保護措施，包括帶薪病假以及在確診病例出現時，須關閉工廠進行消毒清潔工作。

亞馬遜一直拒絕公布全美倉庫員工染病與死亡人數，喬治. 雷是目前已知的第六名死亡者。因此，亞馬遜員工試圖自行統計全美亞馬遜員工的確診和疑似病例。一位一直追蹤案件的亞馬遜印第安納州員工 Jana Jumpp 估計，亞馬遜至少 900 人感染新冠病毒，且至少 10 人死亡。

亞馬遜擁有全美 175 處倉庫，某些倉庫已公布數十起病例。週二，美國 13 位總檢察長要求亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 和全食超市執行長 John Mackey 依州別分類披露旗下員工染病和死亡人數的資訊。

然而，亞馬遜營運資深副總 Dave Clark 週日接受媒體訪談時卻表示，他不知道公司員工確切染病人數和死亡人數。

「我目前沒這個數字，且這數字也沒特別有用。」Dave Clark 稱亞馬遜倉庫的感染率「通常低於」周遭社區的感染率。

喬治. 雷的家人顯然無法接受這樣的說法，他認為這是亞馬遜試圖規避疾病大流行期間對員工生病和死亡責任的例子。喬治. 雷的家人表示，喬治. 雷的家人在大流行期間持續在亞馬遜工作，且沒有戴口罩，直到最後一週喬治. 雷才想辦法自行取得口罩配戴，但為時已晚。

亞馬遜在 4 月 4 日甫提供員工口罩，4 月 10 日才要求全員配戴，3 月 29 日才開始在倉庫落實維持社交距離的準則，但喬治. 雷幾乎每日都需與新員工接觸並培訓，幾乎不可能遵循社交距離準則。

喬治. 雷家人已向紐約勞工部提出申訴，「我們真正想做的不僅是了解事情經過，還要知道亞馬遜的做法，如果亞馬遜高層能花點時間看一下實際狀況，事情可能會大不相同，但我們現在覺得他們根本不在乎。」