〈造紙法說〉Q1每股虧0.11元 封城封港逐步解封 華紙看好漿價回升

中華紙漿 (1905-TW) 今 (15) 日舉辦線上法說會，首季稅後虧損 1.18 億元，每股稅後虧 0.11 元。華紙副總經理陳瑞和表示，國際漿價有逐漸上漲趨勢，隨著封城、封港的解封，看好漿價後市。

因國際漿價維持低檔，加上工廠第一季進行例行性歲修，華紙第一季合併營收為 45.6 億，營收年減 15.3%，營業毛利率及營業淨利率分別為 5.4% 及 -3.0%，較去年同期衰退 44.2%、383.4%，其中營業淨利率由盈轉虧，第一季稅後虧損 1.18 億元，每股虧損 0.11 元。

面對當前各國疫情狀況未明，陳瑞和表示，市場能見度還有待觀察，且第二季廠區仍有部分設備進行例行性歲修，國際漿價有逐漸上漲趨勢，1 月到現在漲了 30 美元，現在落在 500 美元上下，封城、封港最嚴重的情況在 4 月份，隨著陸續解封，看好漿價可逐步回升。

陳瑞和進一步指出，自今年初爆發的新冠肺炎疫情擴散全球，隨著殺菌清潔產品熱銷帶動標籤底紙需求成長，醫療耗材使用量大增也讓醫療用紙出貨穩健。

陳瑞和表示，華紙重視產業發產趨勢，致力於開發新型態紙品，拓展產品布局以提升營運動能，研發多時的非塑食品用紙已看到成果，將於 6 月發表，首波將運用於手搖飲料杯及食品軟包裝，華紙的冷熱飲紙杯與冷熱食品用紙杯盒為新時代的綠色產品，使用完畢後可全數丟入「紙類回收」而非現行的「紙容器回收」，方便後端回收處理程序，帶動環保行動。

此外，華紙董事會已決議買回股份 3 萬張將用於轉讓員工，每股買回區間 5.8-10.0 元。