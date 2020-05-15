資金大挪移 矽力、譜瑞帶領IC設計制霸第二季？

MSCI 明晟 5 月 13 日公告指數權重半年度調整，台股遭三大指數調降，且連五季都調降，受到中國大陸權重調升影響，台股在各指數調降百分點均比前次多，估被動式資金將減碼台股約 13.5 億美元，約新台幣 400 億元。

MSCI 全球標準型指數，將新增矽力 - KY(6415-TW)，估矽力 - KY 將在此次獲被動式資金加碼 2 億美元，約新台幣 60 億元，為所有成分股最多。

萬寶投顧陳子榕指出，我看好矽力 - KY 等 IC 設計股，不是現在利多出來才在事後諸葛，而是早在 4 月 24 日「疫情過後 數位化程度最高 誰能勝出?」 ， 4 月 28 日「IC 設計高富 譜瑞 - KY 帶動整體族群轉大人?」， 5 月 5 日「AMD 大漲 譜瑞、矽力創新高 誰仍有比價空間？」， 5 月 12 日「非接觸經濟當道 矽力、譜瑞創高 瑞昱、原相重返榮耀？」 這四篇文中，提到矽力 - KY 在後新冠疫情下與非接觸產業興起後，遠端教學等助益，今年至少賺三個股本，產業成長性強，激勵週五 (5 月 15 日) 矽力 - KY 股價盤中拉上漲停 1,505 元，續創歷史新高，矽力 - KY 多頭氣盛，把整體 IC 設計本益比往上拉高，後市繼續看好。

譜瑞 - KY(4966-TW)透過金流追蹤，當股價 670 元附近就請大家留意，現股價已站上 800 元大關，週五 (5 月 15 日) 股價再創歷史新高，收最高 892 元，估未來挑戰千元大關。譜瑞 - KY 受惠電競平台快速成長，高速裝置需求暢旺，面板廠客戶也下單強勁，第一季營收 9,836 萬美元，季增 2.27％，也較去年同期增加 4.95％，首季每股純益 8 元，全年估賺三個股本，股價可望再攻一波。

IC 設計股因受惠非接觸產業興起，矽力 - KY 與譜瑞 - KY 股價每每創掛牌新高，對其他相關 IC 設計股，必有示範效果，若這幾天，金流增加的 IC 設計股有拉回時，不妨多留意進場點。

萬寶投顧陳子榕指出，瑞昱 (2379-TW) 我已經講有兩週之久，這一波也呈現慢慢碎步走高，好股票只要有耐心，終究會有好收穫，拉回仍可伺機佈局。瑞昱第一季淨利歸屬母公司業主 16 億 3,119 萬元，EPS 3.21 元，預估全年獲利上看 15 元，日系外資看好瑞昱第二季受惠因新冠肺炎疫情在家工作環境對 PC 等急單強勁需求，來自真無線藍芽 (TWS) 及 IoT 長期成長趨勢，調高目標價。

除此之外，以下相關個股也值得關注，在財報表現亮眼，產業透明度高，成長性大下，股價恐將呈爆發性大漲。

任天堂遊戲機熱賣，感測晶片廠原相 (3227-TW) 營運受惠，預期第二季遊戲機產品銷售可望季增 3～4 成，並將推升季營收成長 5％，股價可望反映高成長，值得期待。

聯詠 (3034-TW) 首季合併營收為 168.91 億元，季增 2.2％，年增 13％；在營收、毛利率同步成長帶動下，單季稅後純益 22.11 億元，每股純益 3.63 元，創新高，股價可望反應財報利多，有上漲空間。

微控制器（MCU）廠松翰 (5471-TW)，在醫療量測與影像晶片等防疫產品出貨暢旺下，4 月營收攀高至 5.52 億元，月增 22.08％，也較去年同期增加 89.75％，連續 2 個月創歷史新高，股價也不容小覷。

當然，還有一些具籌碼優勢的蘋概股與矽晶圓產業，在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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