〈熱門股〉技嘉首季財報報喜 周漲20%攀近十個月高點

板卡廠技嘉 (2376-TW) 首季營運優預期，在主板、顯卡銷售力道強勁帶動下，首季獲利年增 1.75 倍，第 2 季宅經濟商機延續、處理器大廠新品上市，技嘉可望維持成長動能，外資、投信本周合計加碼逾 1.5 萬張，其中外資更連六買，推升股價周漲 20%，攀上近十個月來高點。

展望第 2 季，法人看好，在英特爾、輝達、超微等處理器大廠新品推出，且單價較高，有助提升板卡廠營收與產品毛利，預期技嘉第 2 季板卡出貨量將較第 1 季成長，伺服器動能則維持雙位數成長，顯卡出貨量則相對保守。

技嘉首季營收 172.33 億元，季增 9.26%、年增 7.54%，毛利率 16.2%，季增 1.02 個百分點、年增 3.3 個百分點，營益率 3.92%，季增 1.95 個百分點、年增 3.01 個百分點，稅後純益 6.81 億元，季增 74.81%、年增 175.45%，每股純益 1.07 元。

在宅經濟商機發酵下，技嘉 4 月營收則達 61.65 億元，月減 2.3%、年增 40.57%，累積前 4 月營收 233.99 億元也優於去年，年增 14.64%。