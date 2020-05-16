美國擴大封鎖華為加強出口管制  國務院：台積電供貨也需取得許可

美國週五 (15 日) 緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨之前必須先取得出口許可，市場關注華為主要供應商台積電所受到的影響。美國國務院官員週五受訪時表示，美方並未保證發放出口許可給台積電，代表台積電同樣受到新規定限制。台積電 ADR 週五收盤挫跌逾 4%。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 週五宣布將投資 120 億美元在亞利桑那州設廠，數小時後，美國商務部宣布正在修改出口規定，將要求使用美國晶片設備的外國企業必須先取得許可，才能供貨給華為和旗下包括海思半導體 (HiSilicon) 在內 114 家子公司，意味著台積電某些晶片銷售將受到限制。

美國國務院負責經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇 (Keith Krach) 說：「關於這點，我們沒有提供任何保證。我想台積電在中國的業務約佔 10-12%，基本上幾乎都和華為有關。因此除非他們 (台積電) 獲得許可，否則將受到限制。我們沒有提供有任何保證，也不預期會這麼做。」

克拉奇還敦促美國的盟友與合作夥伴仿效華府，調整國內出口規定，以因應華為造成的國安威脅。

台積電稍早表示，正與外部法律顧問合作及時解釋規則，並與世界各地的設備夥伴保持長期合作。

克拉奇並表示，將協助台積電投資案成功，但他並未透露美國可能提供的獎勵措施。

台積電 ADR 股價週五 (15 日) 收盤挫跌 4.41%，報每股 49.80 美元。