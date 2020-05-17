〈觀察〉疫情爆發信用神卡跌下神壇 銀行拚轉型搶內需市場

新冠肺炎疫情大爆發讓市場措手不及，不僅企業、民眾急需紓困，銀行消費金融商品也面臨轉型壓力，過去被銀行視為「高含金量」的百貨、航空信用卡瞬間毫無用武之地，為求轉型銀行轉攻內需市場，與時下最夯的外送平台、網購結盟，並順勢展延刷卡權益，挽留客戶別狠心剪卡。

根據觀光局統計，今年 3 月起國人出國人數隨著疫情嚴峻而出現雪崩式衰退，讓原本屬於旅行業旺季之一的賞櫻與 5 月黃金周接連泡湯，儘管疫情趨緩，但在防疫考量下，業界預估暑假觀光旅遊商機恐怕仍舊慘淡。

不只旅遊觀光慘兮兮，內需消費市場也因為裁員、無薪假讓民眾撙節支出、減少消費，根據金管會最新發布的統計，今年第 1 季簽帳金額共 7197 億元、年減 3%，是 2009 年金融海嘯後，近 11 年來首見衰退，疫情對消費市場的衝擊可見一斑。

過去航空與百貨聯名卡因鎖定商務客與金字塔頂端層級，簽帳金額往往高居其他信用卡之冠，更是挹注信用卡業績的金雞母，更是各銀行兵家必爭之地，不惜斥資重金爭搶聯名權，希望拉攏口袋的深客戶拉抬自家的財管業務。

但就在今年初疫情爆發以來，在各國陸續封鎖國境、航班停飛等效應下，讓這些肩負業績重任的神卡光芒褪色，隨著信用卡簽帳金額衰退而被打入冷宮，讓銀行不得不轉型，透過與內需產業異業結盟尋求生存之道。

以兆豐銀行為例，「利多御璽卡」原本搭上東京奧運話題，強打海外回饋綠 3%，但在東奧延期、旅遊業停擺下，順應趨勢改與全台最大美食外送平台 foodpanda 合作，6 月底前透過線上辦卡、不限金額任刷一筆即可獲得 200 元折扣碼，不論新舊卡友單筆滿 200 元還可免收外送服務費；在熊貓商城刷卡消費，單筆刷滿 450 元還可現折 150 元。

而鎖定哈日族的「台北富邦銀行 J 卡」也轉型鎖定餐飲消費，持卡到實體商店消費，不限金額一律給予 8% 優惠，可將部分回饋率儲存為未來的旅遊金，並將海外實體消費折抵延長至明年底前。

面對還沒看到盡頭的疫情，銀行除了積極發展線上業務外，部分金融商品也得順勢轉型，鎖定內需消費商機求生存，預估在全球疫情趨緩、政府鬆綁禁令前，將促使銀行加快轉型腳步。