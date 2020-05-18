盤前財經大事搶先讀2020年05月18日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

日本第一季 GDP

新加坡 4 月非石油出口

新股掛牌：三竹

法說會：台泥、國際中橡、宏碁、日成 - KY

資產負債表達近 7 兆美元 Fed 宣布下週再放慢購債速度

隨著美股前一波的大漲及市場流動性的改善，聯準會 (Fed) 宣布進一步放慢自 3 月開始的無限 QE 計畫的購債速度。閱讀全文...

台積赴美設廠 台 IC 設計廠出貨吞定心丸

台積電 (2330-TW) 確定赴美設廠，為全球供應鏈走向兩大體系揭開序幕，外界解讀，此舉將有助採用台積電製程的部分台系 IC 設計廠出貨更為順暢，台 IC 設計業者將有更多機會承接中國訂單。閱讀全文...

〈台股風向球〉貿易戰餘燼重燃 空方氣焰恐升溫

台股過去一周呈現區間震盪格局，周跌 86.5 點，周線終結連 2 紅，法人認為，520 總統就職典禮在即，國家隊護盤力道不弱，不過，儘管氣氛偏多，仍須留意空軍勢力反撲，尤其美中對貿易戰態度再次轉趨強硬，中國兩會召開在即，市場觀望氣氛轉濃，影響多頭追價意願。閱讀全文...

〈觀察〉15 家金控配息破紀錄 台股添資金活水 外資大豐收

15 家金控股利政策全數出爐，金控股一向市發放現金股利大戶，近年整體現金股利發放均在千億元以上水位，由於去 (2019) 年獲利亮麗，15 家金控合計將發出 1680 億元股息，不但配息總額創歷史金高，更可望挹注台股資金活水，而外資偏愛金控股，因此大豐收約可抱走 450 億元現金入袋。閱讀全文...

〈存股族必看〉鍾愛高殖利率定存股 小心陷入三大投資迷思

又到一年一度的股東會旺季，對小股民而言，除了關注公司營運外，股利政策也是股東們關注的重點，尤其是對於靠著存股累積資產的人來說，殖利率高低更是重要，但要注意的是，選股除了看殖利率，也要看公司營收獲利、別只看股息配發率，景氣下修時避開景氣循環股，以免賺了股利卻賠了價差。閱讀全文...