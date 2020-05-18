【群益金鼎證券】群益權證週報

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

權證日均量 (5/11~5/16) 增加 1.58 億至 23.47 億，大型標的表現相對平淡，股價表現相對佳的鴻海 (2317-TW)、玉晶光(3406-TW) 交投占比相對上升，祥碩 (5269-TW)、華擎(3515-TW)、技嘉(2376-TW)、群聯(8299-TW)、泰博(4736-TW) 與聯亞 (3081-TW) 成交市占突破 1%，世芯 - KY(3661-TW)、微星 (2377-TW)、同欣電(6271-TW)、嘉晶(3016)-TW 與智邦(2345-TW) 同樣交投轉旺。

投資人本週加碼認售權證 8 萬餘張，權利金增持 1.32 億，合計偏空交易 1.09 億，雙向加碼共 1.55 億權利金。認售加碼以鴻海的 3，400 萬最多，加權指數 (IX0001) 與國巨 (2327-TW) 同獲千萬以上的加碼，元大台灣 50(0050-TW)加碼近千萬。認購加減碼力道相互抵消，世芯 - KY 與台表科 (6278-TW) 加碼超過 1，500 萬，緯穎 (6669-TW)、健策(3653-TW)、大毅(2478-TW)、元黃金正 2(00708L-TW)、台積電(2330-TW) 與大江 (8436-TW) 加碼逾千萬。鴻海與國巨 (2327-TW) 都是雙向加碼，認購加碼規模也達 900 萬以上，多空抵銷後投資人相對偏空。

總統就職與中共兩會，市場能否不受干擾？

在事件性因素上，520 總統就職演說與隨之而來的中共兩會，是一個獨立的台股因素，市場對訊息面的反應與否都會成為後續觀察的憑藉。台積電對台股的重要性自不待言，問題在於目前台積電已然形成中美角力下的代表性個股，兩方企業的需求提供了台積電近年的成長動能。在 ADR 走勢週五 (5/15) 連續跌破年線與季線後，若再引起台股相對波動的上升，包括為平衡台積電權重影響的其他標的股表現機會，均提供了本週權證市場交易的動能。