台股失守10800點回測月線 三大法人大賣167億元

受到美國擴大華為禁令影響，台股今 (18) 日賣壓出籠，開低走低，華為概念股成為空頭狙擊目標，台積電領跌，大立光也重挫逾 5%，電子股走弱，指數終場失守 10800 點關卡，回測月線，三大法人合賣 167.83 億元。

加權指數終場收在 10740.55 點，下跌 74.37 點或 0.69%，成交值放大至 1894.49 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日賣超 157.03 億元，已連續五個交易日賣超台股，投信賣超 8.5 億元，自營商賣超 2.31 億元，三大法人今日合計賣超 167.83 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王開低走低，大立光跌近半根跌停板，失守 4000 元整數關卡；台積電、鴻海也有 2% 以上的跌幅；聯發科轉單受惠程度多空交戰，早盤一衝上漲停，隨後收斂漲逾 7%。

其他華為供應鏈如穩懋大跌 7.64%、宏捷科跌 5.82%、玉晶光跌 5.78%、日月光投控下跌 5.72%、全新跌 4.73%。

今日電子股走弱、金融股普遍翻黑，資金轉戰生技及傳產類股，和康生、國光生、亞諾法、雃博、喬山皆亮燈漲停，懷特、中化生、五鼎、神隆、生達、承業醫、美時、杏輝等也都分別有 3-5% 的漲幅，表現強強滾。

台塑四寶也相對有撐，台塑漲 1.67%，台塑化漲 3.36%，台化及南亞小幅下跌。