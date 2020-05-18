〈聯發科新晶片亮相〉小米副總裁站台 天璣820獲紅米率先採用

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (18) 日舉行新品天璣 820 發表會，小米集團副總裁盧偉冰也現身，並表示，天璣 820 已獲紅米採用，終端產品 Redmi 10X 將在不久後問世。

聯發科指出，天璣 820 採用台積電 (2330-TW)7 奈米製程，支援雙卡雙待、雙載波聚合，搭載 5G UltraSave 省電技術，以玩遊戲加上看影片各 1 小時，功耗較對手高通 (QCOM-US) 的 SD 765G 減少 21%。

小米集團副總裁與 Redmi 品牌總經理盧偉冰表示，小米去年與聯發科合作，針對年輕人喜愛遊戲的痛點，推出搭載聯發科 G90T 的 Redmi Noto 8 Pro，一推出就在去年第 4 季，成全球銷量排名第 10 名的產品，今年第 1 季更躍居全球第 5 名，看好此次天璣 820 是今年最強勁的中高端處理器。

此外，盧偉冰指出，Redmi 近期將推出一個新系列 X 系列，首款產品為 Redmi 10X，將在近期發布，預計將是全球首款搭載天璣 820 的 5G 手機，並重申未來將持續與聯發科合作，為客戶帶來性價比高的產品。