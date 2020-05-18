國內口罩日產能上看2500萬片 陳時中：開放出口不用等到6月底

國內口罩產能持續提升，每日已達到近 2000 萬片的水準，未來將上看 2500 萬片，經濟部正在規劃口罩販售解禁及外銷事宜，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (18) 日透露，廠商現在就可以開始接訂單了，不用等到 6 月底就能出口。

根據統計，在口罩國家隊連續數月的努力下，新增了 22 條新產線，國內日產能已可達 1800 萬至 1900 萬片的水準，上周一度出現單日產能突破 2000 萬片大關。

經濟部次長王美花今天前往立法院經濟委員會備詢時表示，目前應可滿足國內需求，經濟部也協助民間採購熔噴不織布機器，6 月上線後，預估單日產能將上看 2500 萬片，同時也在著手規劃口罩出口解禁事宜，要讓業者站上國際舞台。

陳時中日前表示，因口罩戰備量穩定增加，正在研擬鬆綁禁令，改為定額徵用醫用口罩，剩餘的口罩可於國內販售或外銷，預計最快 7 月前就會開放出口。

不過，有業者擔心若是等到疫情快結束才能出口口罩，恐怕會影響競爭力及獲利，陳時中今天進一步透露，開放時程將會比預定的早很多，不用等到 6 月底，廠商現在就可以開始接單。

經濟部指出，近期會與衛福部確認定量徵用的量及措施後，透過跨部會平台，再提到行政院討論，剩餘的口罩盼回歸商業機制，但整體細節還是要視國內防疫需求與生產端而定，擬採階段性開放。