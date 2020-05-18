川普惡搞華為 催出生技主升段

新冠疫情重挫美國，川普爆氣再度發動新一波中美貿易戰，在華為問題上大做文章，拖累電子股大幅下跌。不過生技股不但不受貿易戰影響，還正好是疫情受惠題材，萬寶投顧王榮旭分析師表示，生技股百年一遇行情正上演，後市值得持續留意。

電子遇亂流 生技股成功閃避

萬寶投顧王榮旭分析師指出，新冠疫情全球確診人數達到 466 萬人，美國就佔 148 萬例，遠高於第二多確診人數 27.2 萬人的俄羅斯。新冠疫情甚至導致美國死亡人數達到 8.9 萬人、遠居全球之冠，川普連任之路恐怕真的會斷送在這次疫情之下，難怪川普暴跳如雷、再次惡搞華為，不無轉移焦點的味道。

美中貿易摩擦再起，對電子族群衝擊最大，華為佔台積電 (2330-TW) 營收比重達到 15%，不少華為供應鏈如穩懋 (3105-TW)、京元電(2449-TW)、欣興(3037-TW) 股價都大跌，電子指數今天重挫 1.68%、摜破月線。

電子第二季受到疫情與貿易戰內外夾殺的影響，只有少數業績能夠突圍，在可用之兵不多的情況下，資金流向生技的趨勢恐怕會更加明顯。

生技產業無關貿易戰，全球各地解封之後，對於防疫的需求並沒有減少，反而因為社交活動擴大，而增加對口罩、額溫槍、快篩試劑、疫苗以及新藥的需求。相對於電子進入五窮六絕的淡季、下半年景氣也不明朗，生技防疫如口罩、額溫槍，5、6 月業績再戰新高，訂單能見度直達第三到第四季，股價反應基本面，電子下、生技上，不是沒有道理。

生技漲勢未見歇 大演百年難得行情

萬寶投顧王榮旭分析師表示，市場不少人把生技當成短線題材、不敢進場，結果一路被軋空手、真的很可惜。4 月大漲 132% 的恆大 (1325-TW)，5 月又漲 41%；4 月大漲 125% 的合一 (4743-TW)，5 月再漲 87%；4 月上漲 10% 的國光生 (4142-TW)，5 月大漲 64%；4 月上漲 18% 的高端 (6547-TW)，5 月大漲 45%；4 月漲 25% 的亞諾法 (4133-TW)，5 月再漲 40%。5 月繼續大漲的生技股例子實在是太多，印證早於 3、4 月看好生技股今年將上演大驚奇行情走勢的看法。

相對於生技股的大漲，5 月以來電子股的華新科 (2492-TW) 大跌 14%；立積 (4968-TW) 大跌 17%；康控 (4943-TW) 大跌 15%；晶技 (3042-TW) 大跌 14%，其實不管電子、生技，能漲、能賺就是實的。

記得前年被動元件剛剛漲起來的時候，很多人也是不認同，過去股價只有幾十元的國巨 (2327-TW)，漲到 200~300 元大家覺得不可思議，後來國巨漲到 500~600 元，市場才逐漸認同，資金全面湧入被動元件族群。

今年生技正複製當年被動元件的行情，現在市場還半信半疑不敢追價，只敢短打當沖甚至放空生技，等到後面業績利多不斷湧現，市場自然會越來越認同。

百年難得一遇的生技行情正在上演，如何先賺生技、再賺電子，正考驗大家的智慧。而更多個股的分析，會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888

再跟大家分享，歡迎讀者加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險