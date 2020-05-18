蔡明彰觀點：中美華為殊死戰 台廠誰輸誰赢？

今天報告的主題是「中美華為殊死戰，台廠誰輸誰？」。

美國川普總統在 24 小時之內，連三道華為追殺令，為什麼川普總統不打中國的阿里巴巴跟騰訊，為何一直窮追猛打華為呢？

萬寶投顧蔡明彰強調，因為華為搞基礎建設、基礎科技，在 5G、AI 的部分、超級電腦對美國形成了威脅，5 月 14 日延長華為實體清單一年，接下來台積電 (2330-TW) 被迫宣佈投資美國 5 奈米廠。再過來是 5 月 15 日，限制全球供貨華為，尤其劍指台積電，台積電啞巴吃黃蓮、有苦說不出，這是川普管制升級版，也是一個殊死戰，5 月 15 日以前已經下單生產將有 120 天的豁免權，但是從 9 月 15 日開始，台積電來自華為的 15％營收將會全部歸零。

預估台積電今年度的營收在新台幣 1 兆元以下，2019 年是 1.07 兆元，所以呈現了年減衰退，估計台積電上半年的 EPS 在 9～9.5 元之間，但是下半年少了華為的營收貢獻、下半年的 EPS 將下修，換句話說，下半年不如上半年的營運，禮拜一在這樣的利空之下，台積電失守了季線，同時也帶動所有華為供應鏈的大跌。

但是，中國立刻展開了反擊，一般認為，中國在短期的策略，5 月 15 日的當天晚上，港交所披露，中芯國際獲得國家大基金二期與上海集成電路基金二期，一共注資了 160 億人民幣，並且之前發布了營收歷史新高的第一季財報、回歸 A 股的利多，所以二周內，中芯國際的股價大漲了 30％，也創下了天價，今年已經大漲了 60％，但是特別的是，禮拜一再創歷史高點之後，遭遇強勁的獲利回吐賣壓，最後是收黑的。

另外，華為的雙手策略備戰，除了這個壯大了中芯國際以外，來承接華為低階的處理器訂單，另外，加大了庫存的備貨，從中美貿易戰爆發的 2018 年開始，2019 年華為的年報顯示了原材料同比大增 65％，到 585 億人民幣，整體存貨同比大增 75％，來到了 1,653 億人民幣，存貨營收的佔比從 13.1％大幅拉高到 19.3％。

當然，華為也加大了國產化及非美國供應鏈的移轉，現在華為的手機來自於美國的零組件只佔 1％，傳出了華為緊急向台積電在 5 月 15 日以前下單 7 億美元，折合新台幣 210 億元，有關的晶片估計可以支撐華為智慧手機再撐一個季度，全年度大幅衰退不可免，估計今年華為手機只有 1.85 億支，年減 23.7％，在全球六大手機廠衰退的幅度最大。

但是華為不是只有手機的影響，來自 5G 的基地台，這個衝擊更大，有可能在歐洲國家的反彈之下，因為歐洲很多國家使用華為 5G 的基地台，假如這個供貨被切斷的話，使得歐洲國家的 5G 營運會出現了拖延，所以一般研判，可能美國也會在這個部分給華為禁令的臨時許可證，未來還會往後延，在中期的策略，應該會加大對台灣的採購。

現在有幾個領域，就是華為相當欠缺的，不是只有華為，整個中國相關的領域都是欠缺這個，第一個部分是記憶體，第二個是射頻，其餘的話，像類比 IC，尤其是電源管理 IC、PMIC、CIS 等等，這幾個領域都是嚴重短缺。

基本上華為新晶片受到了供貨的切斷，應該會向第三方的晶片 IC 設計公司 IDM 廠來採購，所以具備核心研發力的公司會獲得更多訂單，這裡面被點名的就是聯發科 (2454-TW)，所以聯發科在禮拜一一度跳空漲停，現在爭議的地方，就是聯發科的晶片究竟有沒有含有美國的技術，假如還有美國技術的話，當然也會受到了影響。

另外一個華為繞道的策略，是透過了台廠，尤其是在 IC 設計，創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 下單給台積電，這樣一個繞道的策略，也是市場認為極有可能的狀況，不過最後來看一下，台廠的贏家跟輸家。

由於華為的供應鏈在第一時間一定會受到相關的衝擊，所以禮拜一的盤面，包括 PA 的穩懋 (3105-TW)、射頻的 IC 立積 (4968-TW)、鏡頭的大立光 (3008-TW)、PCB ABF 載版的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)，再過來散熱裝置的奇鋐 (3017-TW)，光通訊的聯亞 (3081-TW)，銅箔基板聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW)，股價都出現了大跌。

在去年一年以前，華為被列入了實體清單，當時華為的供應鏈是大跌的，但迅速出現了大漲。舉例，射頻 IC 的立積，在去年的 5 月低點 56 元，後來波段高點是 255 元，大漲了 3.55 倍，穩懋也大漲了 1.27 倍，甚至台積電都可以上漲波段高達 52％，不過當時的情況是台積電繼續供貨給華為，這一次假如連台積電都被限制的話，可能就不會再複製去年的模式。

但是回頭講，整個中國對幾個領域的晶片的缺乏，所以包括記憶體的旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW)、CIS 的原相 (3227-TW)、PMIC 的致新 (8081-TW)、射頻的瑞昱 (2379-TW)，都相對在禮拜一的盤面出現了抗跌，表示整個中國去美化，這些股票相對有機會。

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