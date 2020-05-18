〈迅得營運展望〉IC載板廠需求強 PCB設備本季接單滿 訂單看到Q3

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 發行可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資，自市場募集 5.7 億元，資金已全數完成，籌資進度領先同業牧德 (3563-TW)，迅得第二季 PCB 設備接單滿載，受惠 IC 載板廠積極擴廠，整體接單上已看到第三季，本季半導體設備營收估將優於去年同期 8.84 億元。

迅得買回庫藏股執行措施今 (18) 日屆滿，共買回 1000 張，執行率 50%，平均每股買回均價為 56.42 元，不過，迅得股價收盤 56 元，較前一交易日下跌 2.8 元、4.76%，成交量 882 張。

迅得今年營運可望成長，動能來自於半導體自動化業務區塊帶動，營收估倍數成長，雖然今年首季營運受新冠肺炎影響，營收、獲利同步衰退，但第二季 PCB 設備接單量滿，估營收將較首季有 4 成以上成長，也將優於去年同期 8.84 億元。

迅得 2020 年第一季財報營收為 6.47 億元，毛利率為 27.65%，季增 3.43 個百分分點，年減 0.13 個百分點，稅後純益為 3357 萬元，較上一季轉虧為盈，扭轉了連兩季的虧損，年減 5.66% 個百分點，每股純益 0.57 元。

迅得 4 月營收 3.01 億元，年增 27.11%，累計前 4 月營收為 9.47 億元，年減 8.22%，預估 5 月及 6 月的出貨金額都在 3 億元之上。