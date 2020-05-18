變額萬能壽險具六大特色 可助壯世代成退休贏家

新冠肺炎疫情嚴重衝擊各國經濟，明日能否保住今日的飯碗仍是未知數，因此，壯世代應該把工作期間的辛苦錢，做好未雨綢繆的退休準備。全球人壽表示，為了協助壯世代補足退休準備金的缺口，變額萬能壽險具備投資與保險保障功能，且有六大特色，可協助壯世代成就退休大贏家。

據國家發展委員會預估，台灣人口結構老化的速度飛快，預計在 2026 年就會進入超高齡社會，屆時台灣扶老比會從 2015 年的 5.9 比 1，在 2065 年時降至 1.2 比 1，上有高齡父母、下有孩子的壯世代負擔大幅增加。且勞動部預估 2026 年，勞保基金恐面臨破產，提早準備退休生活的所需，成為壯世代最重要的課題。

全球人壽觀察到壯世代的需求，特別需要投資與保險保障，「變額萬能壽險」的約定保險費繳費年期為三年、六年兩種，可善用分期繳費特性，分散進場時點降低投資風險，可透過不定期超額保險費持續投入資金，且委託投信代為管理投資帳戶來穩健累積資產，此外，還有自動提領機制，不管是提領頻率、日期、比例保戶都可以自行訂定，相當靈活彈性。

全球人壽進一步表示，簡單來說，變額萬能壽險有六大特色，以「全球人壽三六贏家變額萬能壽險」為例，包括：一、「後收費用設計」，不收取保費費用，可創造投資效益最大化；二、「自動提領」可選擇累積或提領自由選，頻率、日期、比例可自行選定；三、「加值回饋」，於繳交約定保險費，即享投資加碼 1% 回饋金；四、「彈性調整」，可依照需求調整基本保額，約定險費等比例調降；五、「失能扶助」，提供 2 至 6 級失能扶助津貼，失能照護有保障；六、「燒燙傷保障」，提供重大燒燙傷保障。

全球人壽提醒，連結的投資標的 (不含貨幣帳戶) 只要符合無收益分配或無資產撥回設計等條件，就可以申請自動提領，而自動提領也可以選擇標的，可以全選或選擇只提領特定標的，至於提領的頻率可以在保單週年日前 30 日內變更，提領比例也可以隨時以書面方式變更。