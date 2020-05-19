防疫新生活 「零接觸創新經濟」激勵IC股高速成長

晶圓代工大廠台積電宣佈，已在美國聯邦政府，以及亞利桑那州的共同理解支持下，於美國興建並營運一座 5 奈米先進製程晶圓廠，初期規劃月產 2 萬片晶圓，並可望在當地創造 1,600 個高科技職缺。

這座預計在美國亞利桑那州興建的台積電 5 奈米晶圓廠，規劃於 2021 年動工、2024 年開始量產，因 2021 年才動工，台積電先向美總統川普給個承諾，在美中貿易戰之下，賣個面子給川普，不過川普對華為的重擊，反而幫華為一個大忙，更加速華為去美化。

華為以最快速度完成與其他陸廠自研晶片，台系廠商中，如提供委託設計 (NRE) 及矽智財 (IP) 的創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW)、晶心科(6533-TW) 等台系業者直接受惠，另外聯發科 (2454-TW)、瑞昱(2379-TW) 等台系 IC 設計廠，也迎來這波去美化轉單潮。

萬寶投顧陳子榕指出，從長期產業解析，受新冠疫情影響，企業因應遠端辦公，急需採購雲端軟體系統與服務，網路傳輸流量與速度的需求大增，更加確認新一代通訊技術 5G 是必須發展的方向。人工智慧化設備滲透率提升，AI 晶片應用相關族群長線受惠。

華為 5G 技術超前，縱使受美打壓，目前在 5G 佈建上，仍領先全球。我認為，相關的華為概念股，短線縱使受利空衝擊，短線若有拉回，不須過度擔憂，產業面的優勢，可望保護長期趨勢偏多。

譜瑞 - KY(4966-TW)於 4 月底股價於 670 元附近，就在文中提出正向看法，一路走來不離不棄，週二 (5 月 19 日) 最高衝上 907 元，一個月左右的時間，由 670 元漲至 907 元，大漲 237 元，漲幅高達 35％，由譜瑞領軍創下歷史新高後，其他中低價位 IC 設計股可望有比價效應，IC 設計產業透明度高，有機會走出一波長多格局。譜瑞 - KY 受惠於居家辦公與遠距教學，帶動筆電推升旗下產品出貨大增，營運動能強勁，第二、三季營收可望連續兩季改寫新猷，全年獲利有望年增逾二成，今年獲利三個股本起跳。

除了譜瑞之外，過去 4 月底所推的瑞昱，週二 (5 月 19 日) 也創波段新高，短線也大漲一成以上，長線持續看好。

另外，宅經濟受惠股原相 (3227-TW)，首季營收 16.95 億元，季減 12.6％、年增 76.9％，毛利率 57.5％，雖不如上季 58.2％水準，但稅後淨利年增超過 2 成，每股盈餘 1.98 元，預估第二季營收可望增加，中長線偏多。

力旺 (3529-TW) 首季每股賺 2.38 元，第一季先進製程貢獻開始增加，帶動營收及權利金貢獻創新高，股價週二(5 月 19 日) 攻上漲停 346.5 元作收。

聯發科、聯詠 (3034-TW)、智原(3035-TW) 等聯家軍相關 IC 設計股，也不受美中貿易重燃戰火下，其股價幾乎維持高檔。聯詠第一季財報亮眼，預估第二季在 SoC 市占率提升、以及 IT SoC 因居家辦公帶動強勁需求下，第二季的動力仍值得期待。

當然，還有一些具籌碼優勢的蘋概股，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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