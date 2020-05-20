疫情趨緩階段性任務完成 台酒將關閉全台防疫酒精產線

國內疫情趨緩，加上酒精庫存充裕，台灣菸酒公司決議下周五 (29 日) 將陸續關閉國內防疫酒精產線，恢復一般酒品生產，但考量防疫衛生需求，將委外代工生產 75% 乾洗手酒精產品，預計 6 月底上市。

台灣防疫有成，國內已連續 38 天沒有本土病例，在社區相對安全情況下，台灣菸酒的防疫物資生產的階段性任務也將告一段落，繼日前停止健保特約藥局停止強制配售 75% 防疫酒精後，台酒也拍板將關閉國內 6 家酒廠的酒精產線。

台灣菸酒公司表示，從 2 月初疫情爆發以來，菸酒公司為供應防疫酒精需求，先後暫停其他酒品產線，全力生產防疫酒精，目前已經生產 1800 萬瓶防疫酒精，而隨著疫情趨緩，包括台酒倉庫、四大超商、全聯、美聯社等通路目前都有大量庫存，足以供應國內需求。

台灣菸酒公司強調，經與指揮中心討論商議後，在物資充裕的情況下，決定關閉防疫酒精產線，但只要國家有需要，台酒隨時都能立刻轉換產線，投入防疫酒精生產因應國內市場需求。

考量後疫情時代，國人已經陸續養成良好衛生習慣，台酒也將配合市場需求，改推 75% 酒精乾洗手隨身瓶，預計最快 6 月就能上架販售。