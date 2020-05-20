〈520就職〉蔡英文連兩任打破520魔咒 台股四年寫下七大紀錄

台股一直以來大多深陷「520 魔咒」，不過，總統蔡英文兩任就職日都打破魔咒，在其四年任內，締造股市最長萬點紀錄，統計台股在 2016 年 5 月 20 日到今 (2020) 年 5 月 19 日的表現，加權指數漲幅達 33.56%，不過，台股史上單日最大跌點與外資累計賣超紀錄，也都在蔡英文首任總統任內發生；整體來說，台股這四年共寫下七大紀錄。至於今天 520 行情給力收紅，法人認為接下來將回歸基本面，看好半導體、5G 及疫情受惠股。

過去兩次政黨輪替－陳水扁 2000 年、馬英九 2008 年， 520 就職演說一開講，台股就應聲重挫，陳水扁 2000 年當天慘跌 299 點、馬英九 2008 年大跌 226 點；若不論政黨輪替，2004 年陳水扁連任，520 當日台股還是小跌 45 點；而 2012 年馬英九連任成功，台股擺脫魔咒上漲 41 點。至於台灣首位女總統蔡英文四年前 520 就職當日，更是打破歷任政黨輪替的 520 魔咒，當天終場上漲 35.28 點，以 8131.26 點作收，今天再度打破 520 魔咒。

回顧蔡英文上任以來，台股表現格外搶眼，上任一年，在 2017 年 5 月，台股即站上萬點，直到 2018 年 10 月才因美中貿易戰導致全球股災，而短暫跌破萬點，不過早已寫下史上最長萬點紀錄，但在震盪整理後，2019 年 1 月又重回萬點，2020 年 1 月更創下 12197 點歷史次高點紀錄，雖然今年 3 月因為新冠肺炎疫情，也曾再度跌破萬點，但 4 月又已回穩重回萬點之上。

統計台股從 2016 年 5 月 20 日到今年 5 月 19 日的表現，加權指數漲幅達 33.56%，櫃買指數漲幅 17%; 整體上市櫃公司市值從 25.72 兆增加至 36.37 兆元，市值增加 10.65 兆元。近四年台股日均成交量為 1395 億元，也較 2016 年日均量 873 億元，大舉增加近 6 成。

雖然蔡英文首任總統任內，台股至今仍站穩萬點之上，堪稱「股市萬點王總統」，但也並非全然只有好的一面，受到新冠肺炎疫情影響，台股史上單日最大跌點發生在今年 1 月 30 日，當天大跌 696.97 點；其實，單日第二大跌點也在其任內，為 2018 年 10 月 11 日因美中貿易戰引爆股災，當天暴跌 660.72 點。

此外，今年以來，受到疫情衝擊，外資大舉把台股當作提款機，外資今年至 5 月 19 日，累計賣超台股超過 6300 億元，已經超過 2008 年金融風暴當年全年的 4700 億元賣超金額，創史上外資累計賣超金額最高紀錄。

然而今天蔡英文總統第二任就職日，台股上漲 47.36 點，收在 10907.8 點，三大法人全數站在買方，合計買超新台幣 62.93 億元，其中，外資買超 42.77 億元，已經連 2 天重回買超，將今年累計賣超金額縮至 6264 億元，外資是否歸隊值得關注。

統一中小基金經理人林世彬表示，下半年經濟將持續復甦的預期下，對台股後市審慎樂觀，操作策略上，持股維持中高水位，看好半導體及 5G 等產業長線發展趨勢不變；因應疫情效應，視訊會議需求大增，帶動雲端伺服器與 NB 行動辦公需求；此外，上半年受到封城影響的消費需求，遞延至下半年，第三季相關電子業旺季效應仍可期待，相關產業可望受惠。