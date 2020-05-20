彰銀經營大戰開打 公股兵分二路厚植籌碼實力

彰化銀行 (2801-TW) 即將在 6 月 19 日改選，以財政部為首的公股陣營爭取經營權決心不變，兵分二路透過委託書徵求並積極與外資聯繫爭取，據悉，公股陣營正積極進行沙盤推演，底線是維持現狀 (3 席一般董事 + 2 席獨董)，目標是拿下 4 席一般董事加 2 席獨董。

彰銀 19 日寄發股東會開會通知，其中公股陣營此次仍由華銀、一銀、兆豐、台企銀、合庫等五大行庫，結盟彰銀工會與民股袁正皓聯手徵求委託書；台新金 (2887-TW) 則由元富證券與合興石化出面徵求，向小股東們尋求支持。

儘管財政部目前仍持有彰銀 12% 的股權，具備無限徵求的資格，但仍遵循前行政院院長林全定調的「公權力不宜介入上市公司董事改選」，因此今年改選財政部仍未出面徵求委託書，而是改由持股的五家公股銀與工會出面徵求。

為確保彰銀經營權，公股陣營去年起就展開超前部署，改由有實戰經驗的前國庫署長凌忠嫄掌舵彰銀，公股行庫自去年起更積極加碼買進股票，厚植籌碼面實力。

根據統計，截至 4 月下旬股票停止過戶日前，彰銀前 10 大買超主力，公股行庫就包辦 6 名，分別由兆豐、台銀證券、土銀、第一金證券、華南永昌與合庫加碼持股。

據悉，包括財政部在內的公股陣營目前持有彰銀股權約 3 成，與台新金勢均力敵，接下來決戰點將取決於外資態度與委託書徵求，而從過去改選結果來看，財政部通常是靠積極徵求委託書累積籌碼實力。

財政部今 (20) 日發布新聞稿，呼籲小股東支持公股繼續取得經營權，強調彰銀自 2014 年改選取得經營權後，持續派任專業經理人擔任董事長與總經理，積極提振經營績效與股東權益。

財政部次長阮清華受訪時坦言，今年改選對手台新金實力堅強，讓公股行庫不敢輕忽，籲請廣大股東支持泛公股推薦的董事候選人順利當選，共同守護全民資產。