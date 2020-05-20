政府減徵三大稅目挨批影響地方稅收 財部：租稅協助非減稅

為降低疫情對企業的衝擊，政府祭出紓困措施因應，但遭在野黨立委批評，中央政府要求地方政府減稅但卻不補助稅損，質疑政府有「中央請客、地方埋單」之嫌，財政部今 (20) 日澄清，稅法本就授權地方可調整稅率，屬於租稅協助措施，並非減稅。

為協助業者度過疫情難關，財政部先後針對牌照稅、房屋稅、娛樂稅祭出減免方案，但國民黨立委吳怡玎說，三項稅目中僅牌照稅由交通部針對運輸、租賃小客車提供 50% 的補貼，但房屋稅及娛樂稅卻沒有補貼，等於是「中央請客由地方埋單」。

賦稅署官員對此澄清，地方政府的減稅是依法在法定稅率範圍內進行調整，以房屋稅來說，目前營業用稅率為 3%、非住宅非營業用法定稅率則為 1.5% 到 2.5%，假設有旅館因疫情而關閉部分樓層，可依規定申請改以「非住非營」的稅率課徵。

官員指出，目前地方政府中僅金門、連江縣「非住非營」的房屋稅率為 1.5%，其他縣市皆為 2%，業者如果申請改以「非住非營」稅率課徵，房屋稅約可減少 3 分之 1。

官員強調，這是地方政府依法協助業者減輕疫情期間的稅賦負擔，並非租稅優惠，因此絕無外界所稱「中央請客由地方埋單」。

至於娛樂稅率調整，同樣屬於地方政府權責，換言之，如果地方政府因應疫情需求要另外訂定徵收稅率，只要地方議會通過就能實施。

根據財政部統計，目前地方政府核減房屋稅共 2125 件、減徵稅額約 8200 萬元；娛樂稅核減件數共 7232 件、減徵稅額約 3200 餘萬元。