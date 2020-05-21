台股醞釀新主流 Mini LED逐漸竄起

疫情發展尚未明朗，中美貿易又再掀波瀾，大盤指數維持箱型整理，但萬寶投顧王榮旭分析師指出，這時個股表現將會比大盤更要突出，並點名 NB 以及 Mini LED 供應鏈，前景看好。

個股表現勝過大盤 NB 供應鏈延燒

萬寶投顧王榮旭分析師表示，原本寄望歐美解封，經濟就能恢復常態，但疫情是否就此結束是個大問號。同時川普再度槓上中國，美國又拿華為開刀，對股市產生更多不確定的影響，如此就不難理解美股近期總是上上下下，台股大盤短線也不脫箱型區間。就如早先文章所提示的，個股行情很大，如果只以為大盤漲、個股才會漲，那就大錯特錯了。

萬寶投顧王榮旭分析師在 5 月 15 日就分析看好 NB 鍵盤大廠茂林 (4935-TW) 以及泰鼎 (4927-TW)，股價最近表現也都非常強勢。

泰鼎廠區全數是在泰國，不僅非新冠肺炎重災區，而且也因此受惠美中貿易戰，獲得轉單效益。NB 今年的急單也加持了泰鼎的業績，估計今年第二季 EPS 上看 1.8~2 元，全年獲利將有大幅成長，股價穩穩地漲，早已領先大盤創下歷史新高

Mini LED 將成指標技術 供應鏈搭上順風車

萬寶投顧王榮旭分析師表示，個股行情也正在 Mini LED 族群發酵。隨著蘋果推動 Mini LED 技術，預計 Mini LED 將作為新一代平板以及 NB 的背光源。蘋果採用 Mini LED 之後，其它品牌廠必然會陸續跟進，Mini LED 將成為殺手級的應用產品。

晶電 (2448-TW) 股價 4 月從 20 幾元大漲一波到 40 元，反應晶電在光源晶片供應的領先優勢，不只晶電擴大資本支出，包括中國 LED 廠也搶進 Mini LED。

Mini LED 的設備製程需求將會大爆發，其中以檢測及分選設備對產能的影響最為關鍵，惠特 (6706-TW) 設備精準度高，在台灣市佔超過八成以上，同時也是蘋果 Mini LED 檢測分選設備的獨家供應商。

Mini LED 是蘋果未來要推的重要關鍵技術，所以受到疫情影響有限，就如 5G 的發展進度並沒有延緩一樣，而惠特以及 Mini LED 打建廠商台表科 (6278-TW)，最近雙雙大漲之後，原本就是蘋果觸控面板主要供應商的 GIS-KY(6456-TW)，也可以留意。

GIS 可望成為蘋果 Mini LED 面板組裝廠，估計至少會取得夏普 Mini LED 面板的 SMP 新訂單，而 GIS 受惠疫情，在平板、NB 大熱賣的情況之下，第二季的營收估計將會大幅地成長、打敗疫情利空。有營收、有 EPS，又有 Mini LED 成為未來業績成長的動力，這樣的股票進可攻、退可守。還有更多個股分析，王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

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