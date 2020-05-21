〈群益期貨〉小英總統520就職演說重點觀察

520 小英第二次就職演說看起來四平八穩，沒有為市場帶來太多的激情，和 2016 年起手式強調關鍵字「年輕人」，年輕人打造一個更好的國家，列舉了包括年金制度、教育制度、人口老化、出生率低落、國家財政、食品安全、貧富差距、低薪環境等問題，新政府要打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式，而 2020 年的關鍵字是「疫情」，表達對人民及抗疫英雄的感謝之外，特別強調疫情對全球供應鍊的重組，改變了人們的生活和消型態，誰能掌握機會，誰就能讓國家在世界中脫穎而出。

2020 年的 520 小英強調經濟成長回到四小龍第一，股市萬點成為常態，拜疫情控制得當之賜，使得台灣經濟仍得以維持正成長，秉持著穩定中追求成長、變局中把握機會，打造六大核心戰略產業：

一．利用半導體及資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位。

二．結合 5G 時代、數位轉型、資安產業打造被世界信賴的資安系統及產業鏈。

三．打造接軌全球的生物及醫療科技產業。

四．發展軍民整合的國防及戰略產業。

五．加速發展綠電及再生能源產業。

六．建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。

小英並強調以內需作為基礎能量，來帶動產業發展，並結合公部門的需求，以維持國家安全的基本需求。

在大家關心的兩岸關係事務上，2016 年強調四個重要的政治基礎：

一. 1992 年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知。

二. 中華民國現行憲政體制。

三. 兩岸過去多年來協商和交流的互動成果。

四. 台灣民主原則及普遍民意。

在 2020 年談判的四個政治基礎由「和平、對等、民主、對話」八字所取代，並指出不會接受以「一國兩制」矮化台灣、破壞台海現狀的原則，但這算是檯面上的話，實際上不論是從那個政治實體來看，這八個字改為「和平、不對等、民主、不對話」才相對符合實際，2016 年小英強調告別以往過於依賴單一市場的現象，這條路是現在進行式，最近陸委會呼籲中國大陸「政治歸政治，經濟歸經濟」，不要貿然停止在 2010 年 6 月 29 日簽署、即將屆滿十年的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。民進黨在野時，指責 ECFA 是傾中賣台，對台灣有害無益，且 ECFA 後續簽署的服貿協議激化台灣內部的反中情結，引發太陽花學運，緊接而來的是 ECFA 協議即將到期，國台辦在小英總統就職演說後回應「不接受一國兩制，就是單方面破壞兩岸基礎」顯然 2016 年小英及中國所強調的談判基礎目前已不復存在，521 中國兩會的對台政策及 6 月 29 日 ECFA 可能終結，兩岸的政治路應該是愈走愈遠了。

另外，2020 年 520 小英仍重提持續遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，也提到「國家建設工程、政府體制優化」的重要性，國家建設工程這幾個字聽起來相當詭譎，尤其是加上了立法院即將成立修憲委員會，小英並表達各項憲政體制的改革議題，希望被充份對話、形成共識，意思是有些躁進的事情在全民還沒有共識之前急不得，兩岸重大的事務看起來小英是要交付民意來決定，未來的四年她是不會做決定的。

最後，在全球疫情逐漸進入穩定階段，另一場戰役～中美貿易戰又俏俏的開打，中國目前的想法是透過台海局勢轉移焦點還是儘量淡化台灣的矛盾問題，避免在與美國對抗之際多點一把火，9 月中國在東沙島舉行的軍事演習（原本也有傳出中國激進派選定的地點是太平島或澎湖，所以選擇在東沙島算是溫和的），在中國兩會後到 9 月在兩岸缺乏共同的政治基礎下，變數仍多，但演習選擇在 9 月才舉行，可能也是要多做觀察；台海問題在夾雜著中美貿易對伺，未來幾個月都可能成為全球聚焦所在，台灣到底是成為兩大國博奕下的棋子，還是從中尋得重大的機遇，仍有很多變數。從 6 月台指選擇權合約目前價平的 Call 與 Put 價格總合仍高達 500 點以上，代表市場認同全球在疫情逐漸受控制、經濟重啟之際，潛在的波動並沒有因此縮小，不論是經濟或政治的變數仍然暗示著高波動仍然是未來幾個月的常態。

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