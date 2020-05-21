瀚宇博後 定穎接力辦現增籌資 6月中募集4.8億元

繼瀚宇博 (5469-TW) 辦理現增籌資 13.32 億元後，上市 PCB 廠定穎 (6251-TW) 接續辦理現增籌資，將以每股 16 元發行現增股，募集 4.8 億元，預計 5 月 28 日為除權交易日，6 月中完成繳款，募資用途為償還銀行借款及充實營運資金。

定穎受惠中國伺服器客戶訂單需求大增，筆電光電板、儲存裝置、醫療設備訂單等需求強勁，加上美系電動車大客戶今年多款新產品量產，本季營收審慎樂觀，看好今年逐季成長。

定穎首季營收 30.36 億元，毛利率 15%，季減 0.79 個百分點，年增 6.2 個百分點，稅後純益 5.44 億元，季增 7.9 倍，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 1.94 元。

定穎預期，中國廠區包括昆山廠、湖北黃石廠恢復正常生產，網通、醫療、儲存、光電與車用業務等，今年仍具信心。

定穎鎖定汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備五大產品線；其中汽車板滲透率持續擴增，將持續鎖定先進駕駛輔助系統 (ADAS)、高頻雷達 (HF Radar) 與電動車三大領域。定穎汽車板營收占比持續拉升，從前年 38% 增加至去年 42%，並打入美系電動車大廠供應鏈，帶動去年汽車板營收年增 15%。