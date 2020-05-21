擴大台股籌資 中小企業板年底前上路 擬只限專業投資人交易

為增加新創產業與中小企業籌資管道，金管會主委黃天牧今 (21) 日提出，正研擬在資本市場開創新板，幫助中小企業或新創企業，更容易在資本市場籌資。證期局局長張振山表示，初步規劃，將設一個只有「專業投資人」才能交易的新板，預計今 (2020) 年底前上路。

黃天牧表示，總統蔡英文昨天在就職典禮上提到，「期許多元金融能夠促進產業發展」，因此，金管會今年將研議中小企業的籌資標準，訂一個中小企業板的新模式。

黃天牧表示，目前已有上市櫃、興櫃、創櫃板等，不過，創櫃板在 2013 年上路，當時為了保護投資人，創櫃板只能募資、不能公開交易，創櫃板已走到一個需要突破的狀況，尤其是不能交易的限制；至於興櫃板，中小企業較難以符合條件與資格，所以，金管會將參考英國 AIM 板、新加坡的凱利板（Catalist）等經驗，推出新板籌資。

證期局局長張振山補充表示，初步規劃，新板將設定只有「專業投資人」才能交易，資產淨值門檻個人戶須達 3000 萬元或法人戶須達 5000 萬元，而且中小企業要在新板掛牌的條件規劃免獲利、不須分散股權、沒有最低資本額限制等，預計此新板將於年底前推出，目前已請證交所、櫃買中心研議中。