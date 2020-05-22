遠端辦公需求激增 雲端股站上歷史新高

美股還未從 2 月起的拋售中完全恢復，由風險資本公司 Bessemer Venture Partners 推出的 BVP 納斯達克新興雲端指數 (BVP-Nasdaq Emerging Cloud Index) 卻創下新高。

BVP 雲端指數於 2013 年創立，該指數中的 52 支股票今年迄今的平均漲幅達到 31%%，同期的標普 500 指數則下跌 9%。

BVP 雲端指數 (圖片: Google)

這樣搶眼的成績，多與其成份股有關，這些股大多數是在過去幾年上市的中型企業，他們替人力資源、支付或通訊等領域企業提供專業雲端服務。

不過 BVP 雲端指數中，並不包含雲端演算業務龍頭如亞馬遜、微軟等大型股。

當公司、政府機構和學校無法在疫情期間，輕易取得其資料中心設備以安裝或管理軟件時，雲端服務可以提供便捷，且成本更低的替代方案。

投資人持續看好這些雲端企業近期成就，但市場推估，隨著人們重返校園和工作崗位，這一趨勢恐怕難以持續。

BVP 指數中表現最好的個股之一是網站架設商 Wix，該公司股價在過去一個月裡漲幅達到 65%。最近，該公司看到市場出現更多需求，因為人人都希望架設自己的網站，導致 Wix 高管發布「第二季展望遠高於我們最初的預期」的財測。

企業紛紛湧向更新穎的雲端科技，如通訊服務商 Twilio，和用於進行緊急情況通知的 Everbridge，而 BVP 指數擁有以上兩者。

視訊通話軟體供應商 Zoom，可說是新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下的最大受惠者之一，今年以來，Zoom 股價全年勁漲 154%；電商技術供應商 Shopify 亦得益於疫情上漲 101%。

和標普 500、道瓊指數一樣，BVP 指數本身無法交易。但就在去年，一個受該指數啟發的 ETF 問世，名為 WisdomTree Cloud Computing Fund，該指數於週二、週三收於紀錄高點。

然而並非所有的雲端 ETF 都能免受疫情衝擊、刷新紀錄。最大持股為亞馬遜的第一信託雲計算 ETF(The First Trust Cloud Computing ETF)，至今尚未能超越 2 月份的水平；而 Global X Cloud Computing ETF 則在 5 月 11 日創下新高。